19 Mayıs gururla kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde devlet töreni düzenlendi.

Lefkoşa’daki merkez okullarından öğrenci ve öğretmenlerin de yer aldığı törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, sivil ve askeri erkan katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti. Ardından Anıtkabir’den gelen toprak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunuldu.

Güzelyurt’ta kortej yürüyüşü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Açıklamaya göre törene, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende 1 dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından protokol ve bir grup öğrenci kortej halinde festival alanındaki amfi tiyatroya yürüdü.

Amfi tiyatroda devam eden kutlama töreninde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Teğmen Alp Eren Peker, Kaymakamlık adına Kurtuluş Lisesi Tarih Öğretmeni Ayşe Düzgün günün anlam ve önemini belirten birer konuşmalar yaptı.

Atatürk’ün en büyük eseri olan cumhuriyete gençlerin sahip çıkmasının vurgulandığı törende şiirler okundu, Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları, Şehit Turgut Ortaokulu bando ekibi ve tüm okulların gösterileri yer aldı.

Değirmenlik’te tören düzenlendi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Değirmenlik’teki Atatürk Büstü önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in de katıldığı tören çelenklerin konması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Tören, Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Eylül Akkoyun’un günün anlam ve önemini belirten “Şu Sonsuz Koşu” adlı şiirini okumasıyla devam etti ve 14. Zırhlı Tugay Komutanı Yardımcısı Tank Albay Nail Türe tarafından Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ile sona erdi.



