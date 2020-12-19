Karar haftaya

Ömer KADİROĞLU

Güneyin Emekçileri adı altında bir araya gelen Kıbrıslı Türk işçiler, Sağlık Bakanlığı'na dilekçe vermek üzere dün sabah saatlerinde Kuğulu Park'ta toplandı. Emekçiler Sağlık Bakanlığı’na vermek üzere hazırladıkları dilekçe için işçilerden imza toplayarak bakanlığa gitti. Eylemciler Bakanlık önüne gelmeden polis ekipleri bakanlık önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık Bakanlığı önüne gelen eylemciler Bakanlığa sunulacak dilekçenin içeriği hakkında basın açıklamasında bulundular.

Müsteşar ile görüştüler

Eylemciler hazırladıkları dilekçe ve imzaları Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’na teslim etme talebinde bulundu. Talepleri kabul gören eylemcilerden iki temsilci Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ile görüştü. Hazırladıkları dilekçeyi Çaygür’e teslim eden temsilciler bir süre yaşanan sıkıntıları konuştu.

“Eşitlik ilkesine aykırı”

Güney'in Emekçileri, 150'yi aşkın kişinin imza koyduğu dilekçeyi Sağlık Bakanlığı'na verdi. Dilekçede Güney Kıbrıs'a geçişlerle ilgili adil kararların üretilmediği savunularak 'eşitlik' vurgusu yapıldı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı kararın 'adil' olmadığını savunan eylemciler, öğrenci, sağlık amaçlı, öğrenci aileleri ve Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yapılan ticaretin serbest olup işçilere yasak olan geçişlerin 'eşitlik' ilkesine aykırı olduğu ileri sürdü.

Gökçebel: Bu insanlar yalnız değil

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası da (KTOEÖS) eylemcilere destek vermek üzere alanda bulundu. KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, eylemcilere desteğini belirterek ‘bu insanlar yalnız değildir’ ifadelerini kullandı.

Çaygür: Talepleri üst kurulla görüşeceğiz

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür kabulde yaptığı konuşmada kısıtlamanın nedeninin vakalarda yaşanan artışın olduğunu kaydetti. Amaçlarının vaka sayılarının düşürülmesi ve kontrol altında tutulabilmesi olduğunu kaydeden Çaygür, kendisine sunulan dilekçedeki taleplerini üst kurula ileteceklerini ve üst kurul ile görüştükten sonra emekçilere en geç Pazartesi günü bir cevap vereceklerini ifade etti.