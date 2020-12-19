Resmen uçuyordu

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen trafik kazasında bisikletliye çarpan bir araç, üç araca daha çarparak durabildi.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Muhammad Nadeem Nasır (29) hastaneye kaldırıldı; araç sürücüsü İsmet Yapıcı ise (25) tutuklandı.

Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre; dün saat 20.00 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda soldan birinci şeritte CJ 889 plakalı aracıyla batıya seyreden İsmet Yapıcı, Doğtaş Mobilya önlerine geldiği zaman yolun solundaki tali yola dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada, kavşak ağzındaki bisikletli Mohamad Nadeem Nasır’a çarptı.

12 metre sürükledi

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde yoluna devam eden İsmet Yapıcı, bisiklet sürücüsünü 12 metre sürükledikten sonra yolun solunda park halinde bulunan 3 araca çarparak durabildi.

Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mohammad Nadeem Nasır, yapılan tetkiklerin ardından müşahede altına alındı.

Uyuşturucu iddiası

Olay yerine gelen Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri ve Ekipleri, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi Ekipleri, Olay Yeri İnceleme Ekipleri geniş çapta incelemede bulundu.

Kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü İsmet Yapıcı gözaltına alındı. İsmet Yapıcı’nın kaza esnasında uyuşturucu etkisi altında olduğu iddia edildi.