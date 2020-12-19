Zorla fuhuş

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yabancı uyruklu 21 yaşındaki I.G.A. isimli kadını 150 dolar karşılığında erkeklere pazarladıkları iddiasıyla tutuklanan Anurika Jecinga Ngonadi ve Adurance Mercy Okuaza’nın suçsuz olduğu anlaşıldı.

Anurika ile Adurance serbest bırakılırken, asıl suçlu yakalandı. Genç kadına fuhuş yaptırdığı tespit edilerek gözaltına alınan Mariam Darasimi Abubakar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada I.G.A.'nın fuhuş yapmak için 29 Kasım 2020 tarihinde Nijerya'dan geldiği, Abubakar’ın evinde kalmaya başladığı belirtildi. Abubakar’ın genç kadını darp ettiği, 3 kişinin yardımı ile soyduktan sonra çıplak halini cep telefonu ile kaydettiği açıklandı.

Suçlamaların odağındaki zanlı ise “Kaldığımız ev bize çok pahalıya geliyor. Kira için para getirmesini istedim” dedi.

Önce para için darp etti

Duruşmada olayı aktaran polis, I.G.A.'nın 29 Kasım 2020 tarihinde Nijerya'dan fuhuş yapmak amacıyla KKTC’ye geldiğini belirterek, karantina sürecinin bitmesinin ardından 13 Aralık 2020 tarihinde zanlı Mariam Darasimi Abubakar'ın evinde kalmaya başladığını kaydetti.

Polis, zanlının aynı gün I.G.A.'yı Girne'de erkek bir şahısla 150 Dolar karşılığında cinsel ilişkiye girmesi için teşvik ettiğini dile getirdi. Polis, I.G.A. ile erkek şahsın ücrette anlaşamaması sonucu zanlının I.G.A.'yı darp ettiğini ifade etti. Polis, ayrıca zanlının temizlik yapmadığı gerekçesiyle de I.G.A.'yı mutfakta bulunan bıçakla saldırdığını, bunun sonucunda orta ve yüzük parmağının yaralandığını açıkladı.

3 kişinin yardımıyla soyup kayda aldı

Zanlının başka bir günde eve 2 erkek ve 1 kadın çağırarak I.G.A.'yı anadan doğma soyduğunu ve cep telefonuyla görüntülediğini vurgulayan polis, olayın 15 Aralık 2020 tarihinde bildirildiğini, bunun üzerine soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlının 17 Aralık 2020 tarihinde teslim olduğunu ifade etti. Zanlının fuhuşa teşvik suçunu reddettiğini kaydederek, başka şahısların da bulunduğunu dile getirdiğini açıkladı.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve zanlının telefonun da tespit edilemediğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı "Darp etmedim, kavga ettik. Ben de yaralandım. Kaldığımız ev bize çok pahalıya geliyor. Kira için para getirmesini istedim. Onu evden atmamam için bana yalvardı" şeklinde konuştu. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme talep edilen tutukluluk süresini onayladı.