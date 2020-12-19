Mahkeme bir şans verdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da park halindeki araçtan içerisinde bin 200 TL nakit para ile kimlik kartı bulunan cüzdanı çalan Victor Sopuluchukwu Okoye hakkındaki soruşturma tamamlandı. Kamera görüntüleri sayesinde kısa sürede yakalanan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının öğrenci oluşunu ve sabıkasının bulunmayışını dikkate alarak tutuksuz yargı kararı verdi. Zanlı 2 bin TL teminat ödeyerek, serbest kaldı.

Soruşturmayı yapan polis, Victor Sopuluchukwu Okoye’nin 13 Aralık 2020 tarihinde,11.00-14.30 saatleri arasında M.H.’ye ait FJ 127 plakalı aracın sol ön koltuğu üzerinde bulunan cüzdanı çaldığını söyledi.

Polis, içerisinde bin 200 TL nakit para, sürüş ehliyeti, kimlik kartı bulunan cüzdanı çalan zanlının kamera görüntüleri sayesinde tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada çalınan paranın 470 TL’si ile sürüş ehliyeti ve kimlik kartının bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, tutuklanan zanlının işlediği suçla ilgili gönüllü ifade verdiğini, çaldığı paranın 670 lirasını harcadığını söylediğini anlattı.

Uygun bir teminata bağlandı

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, davasında hazır olabilmesi için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının öğrenci statüsünde olmasını ve herhangi bir sabıkasının bulunmamasını göz önünde bulundurarak, tutuksuz yargı kararı verdi. Teminat şartı olan 2 bin lirayı ödeyen zanlı yargılanıncaya kadar serbest kaldı.