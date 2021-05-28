Ömer KADİROĞLU

Başkent Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde bulunan tarihi binaların büyük bir kısmı ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden yıkılmaya yüz tutmuş vaziyette. Devletin ilgili birimleri ve belediyenin maddi imkansızlıklar gerekçesiyle kendi haline terk ettiği binaların tehlike arz ettiğine dikkat çeken vatandaşlar “bir tarih gözümüzün önünde yok oluyor” diyerek yetkilileri eleştiriyor.

Bölgeyi ziyaret eden Diyalog ekibine konuşan vatandaşlar, 1974 sonrasında Surlariçi’nin önemsizleştirildiğini, buralardaki konutların kiraya verildiğini ve yıllar içinde çok sayıda binanın yıkılmaya yüz tuttuğunu belirterek “böylesi bir ihmal ve böylesi bir umursamazlık hiçbir yerde görülemez” diyor.

Kaderine terk edildi

Ülkenin tarihi yerleşim birimlerinden biri olan Surlariçi kaderine terk edildi. Bölgede bakımsızlık nedeniyle harabeye dönen yapılar can güvenliğini tehlikeye atıyor.

İvedilikle restore edilmesi gereken ancak hiçbir yetkili tarafından ilgilenilmeyen eski yapılar yılların verdiği yıpranmaya dayanamayıp birer birer yıkılmaya başladı.

Bazı evlerde meydana gelen kısmi çökmeler, yıkılmak üzere olan duvarlar sokakta oyun oynayan çocuklar, bölgeyi ziyaret eden turistler ve orada yaşayan vatandaşlar için risk oluşturuyor.



Bazı yapılarda duvarların devrilmemesi için kullanılan demir destekler bu tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor.Tarihi yapılar ekonomiye kazandırılmak üzere yetkililerden ilgi bekliyor.Ayrıca içleri çöplerle dolan harabe yapılar insan sağlığını da tehdit ediyor. Harabe evler yılanlar ve kemirgen zararlılara ev sahipliği yaparken, bölgede yaşayan vatandaşlar da zorluklarla karşılaşıyor.Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından birçok evin girişleri demir korkuluklarla kapatılsa da bu önlemlerin yetersiz olduğu ve daha iyi bir çözüm üretilmesi biliniyor.

Vatandaşlar yetkilileri eleştirdi

Devletin ilgili birimleri ve belediyenin maddi imkansızlıklar gerekçesiyle kendi haline terk ettiği binaların tehlike arz ettiğine dikkat çeken vatandaşlar “bir tarih gözümüzün önünde yok oluyor” diyerek yetkilileri eleştirdi.

Vatandaşlar, 1974 sonrasında Surlariçi’nin önemsizleştirildiğini, buralardaki konutların kiraya verildiğini ve yıllar içinde çok sayıda binanın yıkılmaya yüz tuttuğunu belirterek “böylesi bir ihmal ve böylesi bir umursamazlık hiçbir yerde görülemez” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021, 10:25