İki de kefil buldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda 40 gram metamfetamin ile uyuşturucu içeren 3 adet MDMA türü hap ile yakalanan İlknur Aylin Kapsal hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının suç ortağı olan erkek arkadaşının ise henüz bulunmadığı, arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Kavaz, 20 Mayıs 2021 tarihinde, zanlı İlknur Aylin Kapsal ile sevgilisi H.Ç.’nin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, zanlının aynı gün işyerinin önünde aracında tespit edildiğini ifade etti.Polis, zanlının aracının arandığını ve bagaj kısmında, yeşil poşet içerisinde bulunan jöle kutusunda 40 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile 3 adet MDMA türü hap bulunduğunu belirtti. Polis zanlının, sevgilisiyle birlikte kaldığı evin de arandığını ve uyuşturucu kalıntısı içeren pipetler bulunduğunu ifade etti. H.Ç. isimli kişinin soruşturma kapsamında arandığını ve henüz bulunamadığını açıklayan polis, soruşturmanın, zanlının müdahale edebileceği kısmının tamamlandığını bildirdi ve uygun teminata bağlanmasını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 2 kefilin 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.