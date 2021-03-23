‘Corona’ fena vurdu 

Serdar ŞENGÜL

Pandemi sürecinin yargıyı etkilediğini açıklayan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, özellikle ceza davalarında düşüş olduğunu söyledi. Şefik, 2019 yılında 48 bin 996 ceza davası sonuçlanırken, bu sayısının 2020’de 29 bin 936’ya düştüğünü açıkladı.

Aile davalarında da aksama olduğunu kaydeden Şefik, 2021 yılı Ocak ayı itibariyle askıda kalan dava sayısının 639 olduğunu söyledi. Başkan Şefik, 2020 ve 2021’de 2019 yılına göre hukuk davalarına daha fazla müracaat olduğunu açıkladı.

Salgın yargı sürecini etkiledi

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, dün devlet televizyonunda katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Şefik, 2019 yılında 48 bin 996 ceza davası sonuçlandığını söyledi. Şefik, 2020 yılında ise tamamlanan ceza davası sayısının 29 bin 936 olduğunu açıkladı. 2020 yılında dosyalanan ceza davası sayısında düşüş olduğunu ifade eden Şefik, askıda kalan dava sayısının ise 2019’a göre daha az olduğunu vurguladı. Başkan Şefik, 2020’de 2019 yılına göre biten dava sayısı arasındaki farkın yargının pandemiden nasıl etkilendiğini gösterdiğini ifade etti.

Aile davaları askıda kaldı

Şefik, ceza davalarında askıda kalan dava sayısının az olduğunu ancak aile davalarında bunun tam tersi olduğunu söyledi. Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, aile davalarının dosyalama aşamasında sıkıntı olduğunu belirterek, şunları söyledi: “2019’da bin 682 dava dosyalandı ve bin 672’si bitti. 2020’de ise bin 671 aile davası dosyalandı, bin 561’i sonuçlandı. Ancak 2019’da askıda 487 dosya varken, 2020’de 598 oldu. 2021 yılı Ocak ayı sonunda askıda bekleyen 639 dosya vardı.”

3 ayda 14 bin 361 hukuk davası

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, hukuk davalarına bakıldığında ise 2019’a göre, 2020’de daha fazla müracaat olduğunu söyledi. Şefik, rakamsal olarak bakıldığında 2020’de 2019’a göre askıda kalan dosya sayısının daha az olduğunu açıkladı. Şefik, “2019 yılı Ocak ayında askıda kalan dava dosyası 21 bin civarıydı. 2020 Ocak ayında ise 14 bin 34 dosya vardı. 2021’de ise 14 bin 361 dava dosyalandı.”

Aşılama önemli

Başkan Şefik, mahkeme personelinin rotasyonlu çalıştığını, ikinci doz aşılar yapıldıktan sonra bu uygulamanın kaldırılabileceğini ifade etti. Başkan Şefik şunları söyledi:

“Adli tatili kısaltır mıyız? Kısaltmaz mıyız? Bunun iyi tezekkür edilmesi gerekir. Çünkü toplum olarak herkesin sıkıntılı bir dönemler yaşadığı kesin. Geçen yılda herkes ancak 15 gün izin kullanabildi. Bu sene de aynı kısıtlama getirmenin hem olumlu hem de olumsuz yanlarını iyi düşünmek gerekir. Aşılanma oranı yükseldiği takdirde mahkemelerin çalışmasının çok daha rahatlayacağı kesindir. Herhangi bir engelimiz kalmayacak. Tabi yine maske ve sosyal mesafe olacak ama en azından kişiler daha rahat olacak. Avukatların aşılanmadığı süreç içerisinde biz de değişecek olan tahmin ederim 10 gün içerisinde mukayyitlikteki personel için uyguladığımız rotasyonu kaldıracağız. Artık ikinci aşı olup, üstünden iki hafta da geçtikten sonra bence bunun kaldırılması gerekir. Sağlık Kurulu’na muhakkak tekrar sorarım, halk açısından risk olup olmadığını. Ancak bizim tam randımanlı çalışmamız için dava yapacak olan kişilerin de rahat olması gerekir. Umarım en erken bir zamanda avukatların aşılanması ile de o ortam sağlanabilir.”



Daha etkili denetim

Başkan Şefik “Toplum, kurallara denetimle ceza kesmeyle ve cebinde hissetmeyle uyar” ifadesini kullanarak sözlerini şöyle noktaladı: “Bizim toplumun alışkanlığı denetim olmazsa ve kişiye ceza verilmezse, bunun etkisini cebinde hissetmezse kurallara uyulmamadır ilk hedef. Bana bir şey olmaz, olursa ne olacak. Veya ben içinden bir şekilde sıyrılırım düşüncesi ağırlıkta olduğu için kurallara uyulmaması tercih edilir. O nedenle halkın kurallara uymasını sağlamak için de daha etkili denetim ve de göz önünde olan insanların da kendilerinin kurallara sıkı sıkı uyduklarını göstermek gerekir diye düşünüyorum. Göz önünde olan herkes sadece siyasiler değil. Bir toplumda örnek teşkil edecek buna öğretmen de dahildir. Doktorda, hukukçu da tabi siyasi de dahildir.”