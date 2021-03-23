Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Lapta’da geçen cumartesi günü babasına ait silahın ateş alması sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Yahya Ergör dün son yolculuğuna uğurlandı.

Lapta Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel olup aktı.

Tek çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan babası Sabri Ergör ve annesi İnna Ergör güçlükle ayakta durdu.

Cenaze boyunca gözyaşı döken baba Sabri Ergör defalarca “Oğlum nereye gidiyorsun?” diyerek feryat etti.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Lapta eski Belediye Başkanı Fuat Namsoy, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Polis Müdürü Kaan Resa Saçar, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, polis memurları ve Lapta sakinleri cenaze törenine katılarak acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Yahya Ergör öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lapta Kabristanlığında toprağa verildi.

Olayın geçmişi

Lapta’da 19 Mart akşamı meydana gelen olayda emekli polis çavuşu babasına ait silahın ateş açması sonucu ağır yaralanan Minik Yahya hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını yitirmişti. Yahya Ergör’ün babasına ait silahla oyun oynadığı esnada talihsiz kazanın yaşandığı iddia edilmişti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, henüz bir sonuca varılamadığı belirtildi.