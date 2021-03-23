Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri, aldığı bir ihbar üzerine önceki gün Gazimağusa’nın Çanakkale bölgesinde operasyon düzenledi. Pusuya yatan polis, elektrik direğinin altına bırakılan uyuşturucu maddeyi almaya gelen Görkem Güvener’i suçüstü yakaladı. Zanlının almak üzereyken yakalandığı pakette 360 gram sentetik cannabinoid (bonzai) bulundu.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı Güvener, dün tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemede ‘bağımlıyım’ savunması yaptı. Güvener, “11 yıldır bağımlıyım, ne yapsam kurtulamıyorum. Devlet bize sahip çıksın, yardım etsin” dedi.

Polis pusuya yattı

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis memuru Osman Üreten, operasyonun 21 Mart 2021 tarihinde saat 16.00 sıralarında Gazimağusa’nın Çanakkale bölgesinde yapıldığını söyledi.

Üreten, futbol sahası yakınlarında motosikletli bir şahsın şüpheli olarak görüldüğü bilgisini aldıklarını ve bölgeye gittiklerini söyledi. Polis, yapılan kontrolde, saha yanında bulunan elektrik direğinin altında 360 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin görüldüğünü ve pusu görevine başlanıldığını anlattı.

Polis, zanlının, aracı ile bölgeye geldiğini, uyuşturucu maddeyi aldığı esnada suçüstü tespit edildiğini ifade etti.

Kaçmaya çalıştı

Zanlının, polisi fark ederek kaçmaya çalıştığını ancak, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu belirten Üreten, gönüllü ifade verdiğini; uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu itiraf ettiğini aktardı. Polis memuru Üreten, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, uyuşturucunun sarılı olduğu paket üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağını, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu ifade ederek, zanlının yürütülecek soruşturma esnasında 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı: Kurtulamıyorum

Polisin ardından söz alan zanlı Güvener ise bağımlı olduğunu ifade etti.

Zanlı, “Ben uyuşturucu maddenin 50 gram olduğunu biliyordum, oyuna geldim. 11 yıldır bağımlıyım, hapse girsem de çıktığımda yine uyuşturucu kullanıyorum. Devlet bize yardım etsin, tedavi ettirsin” şeklinde konuştu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.