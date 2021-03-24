Sabri Şenevi, o yıllarda oluşan sinema tutkusunu hiç kaybetmedi

Adana’da çocukken sinema salonlarında gazoz satan, daha sonra 15 yıl film makinistliği yapan Sabri Şenevi, o yıllarda oluşan sinema tutkusunu, bugün adeta müzeye çevirdiği evinde yaşatıyor. Burada biriktirdiği film afişlerini sergileyen ve ziyaretçilerine film gösterimi yapan Şenevi, “Amacım, şimdiki gençlere eski filmleri, aktörleri tanıtmak. Bizim yaşımızdaki insanlara da geçmişi hatırlatmak” dedi.

Evinin duvarlarını çocukluk yıllarından itibaren biriktirdiği film afişleriyle donatan Şenevi, film makinistliği yaptığı dönemden kalan makineleri de burada sergiliyor. Pandemi dönemi öncesi evine birçok ziyaretçi kabul eden ve film gösterimleri yapan Şenevi, salgın sonrası film afişleriyle baş başa kaldı.

Sabri Şenevi, 15 yıl boyunca biriktirdiği film afişlerini evinde sergiliyor.