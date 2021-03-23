Girne’yi karıştırdı

Onur ULAĞ

Girne’de dün akşam alkol alıp direksiyon başına geçen sürücü kazaya neden oldu. Şaban Hürrüstem isimli 32 yaşındaki sürücü yoldan çıkıp, sırasıyla demir korkuluklara, reklam tabelasına ve elektrik direğine çarptı. Kaza sonuç yaralanan olmazken, sürücünün 313 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polisten verilen bilgiye göre; dün saat 21. 00 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde JC 221 plakalı aracıyla 313 promil alkol tesiri altında seyreden Şaban Hürrüstem, Sulu Çember yakınlarına geldiği sırada alkol aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç bir apartmana ait demir korkuluklar, reklam tabelası ve elektrik direğine çarptıktan sonra durabildi.

Kaza sonucu herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmaması sevindirirken, araç sürücüsünün tutuklandığı ve polisin olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.