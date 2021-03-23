‘Öldürüp gömerim’

Ayrılma aşamasında olduğu eşiyle tartışan Salih Akgöz’ün şiddet ve tehdide başvurduğu iddia edildi. Zanlının eşi G.A.’yı darp ettikten sonra "Bundan sonra korkun benden. Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim” sözleriyle tehditler savurduğu öne sürüldü.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada G.A.’nın doktor kontrolünden geçirildiği, vücudundan darp izleri tespit edildiği açıklandı.

Polis, şiddet olayının 21 Mart 2021 tarihinde saat 15.30 sıralarında Lefkoşa’da zanlının evinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının yatak odasında bulunduğu esnada kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle eşi G.A. ile tartıştığını ifade etti. Zanlının eşinin vücudunun çeşitli yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak ciddi şekilde darp ettiğini kaydeden polis, "Bundan sonra korkun benden. Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim” diyerek tehdit ettiğini açıkladı. Polis, zanlının akabinde eşine ait Samsung S9 Plus cep telefonunu duvara fırlatıp kırdığını söyledi.

Teminatla serbest kaldı

Polis, şikâyet üzerine zanlının gözaltına alındığını, G.A.’nın ise Lefkoşa Devlet Hastanesine götürülerek gerekli vücut muayenesinin yapılmasını sağladıklarını ifade etti. Polis memuru, yapılan doktor kontrolünde G.A.’nın boynunun sağ tarafında kızarıklık ve morluk tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıdan ifade alındığını, olayda kırılan telefonun bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu ve eşinden ayrı kalabileceği bir ikametgâh gösterdiğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 7 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

