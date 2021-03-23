İki ayda bin 116 suç işlendi

Kuzey Kıbrıs’ta son iki ay içerisinde bin 116 olay meydana geldi.

Ülkede iki ayda vuku bulan bin 116 olayın 2’sinin cinayet, 3’ünün soygun, 7’sinin ev açma,49’unun hırsızlık, 339’nun çeşitli ağır suçlar ve 716’sının basit suçlardan oluştuğu belirtildi.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ‘halkın huzur ve güvenliği için mesai mevhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat görev yapan Polis Teşkilatının, kurumlar arası işbirliği ve halkın desteği ile suç işleyen şahıslara göz açtırmamaya devam etiği’ belirtildi.

Polis, son iki ayda meydana gelen bin 116 olayın titiz bir çalışma ile aydınlatıldığını, faillerinin adalete teslim edildiği kaydetti. Açıklamada, “Bu süreçte Polis Teşkilatı ile işbirliği içerisinde olarak yardımcı olan Devletimizin tüm kurum, kuruluşlarına ve bilhassa siz değerli halkımıza teşekkür eder, Polis Teşkilatına olan desteğin devam edeceğine inancımızı yineleriz” denildi.

KKTC genelinde son iki aylık süreçte vuku bulan;

2 katillik,

3 doygun

7 ev/Bina Açma

49 hırsızlık

339 cürüm (darp, vahim zarar vb. suç)

716 kabahat.