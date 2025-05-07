KKTC’de son bir haftada 75 trafik kazası meydana geldi, 34 kişi yaralandı. Trafik denetimlerinde toplam 10 bin 415 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen bin 744 sürücü rapor edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; 28 Nisan- 4 Mayıs tarihleri arasında ülkede 75 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 28’i yaralanmayla ve 47’si hasarla sonuçlandı. Yaralanmayla neticelenen kazalarda 34 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (24), dikkatsiz sürüş yapmak (16), kavşakta durmamak (15), yakın takip (13) ve diğer etkenler (7) olarak yer aldı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 4 milyon 542 bin 102 TL olarak hesaplanırken, kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle; “Lefkoşa 24, Girne 21, Gazimağusa 18, İskele 7 ve Güzelyurt 5.”

Öte yandan, aynı dönemde ülke genelindeki trafik denetimlerinde toplam 10 bin 415 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen bin 744 sürücü rapor edildi. Denetimlerde 145 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Sürat 635, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 124, trafik levha ve işaretlerine uymamak 107, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 104, muayenesiz araç kullanmak 48, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 45, dikkatsiz sürüş 41, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 30, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 29, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 28, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 21, tehlikeli sürüş 19, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 15, yolcu taşıma 'T' işletme izinsiz araç kullanmak 12, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 8, özel eşya taşıma 'b' işletme izinsiz araç kullanmak 5, trafik ışıklarına uymamak 4, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 1 ve 572 diğer trafik suçları."