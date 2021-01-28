Kredi faizi bilinmiyor





KKTC Bakanlar Kurulu’nun, Sosyal Sigorta emeklilerinin ödenebilmesi için, Credit West bankasından 30 milyon borç aldığı bildirildi. Ancak, borç faizi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Emekli Vergi Dairesi Müdürü, mali müşavir Göksel Saydam, borçlanma konusunda yaptığı açıklamada hükümetin şeffaf davranmasını istedi. Saydam şöyle dedi:

“Bakanlar Kurulu Sosyal Sigorta Dairesinin özel bir bankadan 30 milyon TL borçlanması konusunda aşağıdaki kararı üretmiş olup, oluşacak masrafların ilgili Daire tarafından ödenmesini öngörmüştür. Bu masraflara ek olarak ödenmesi taahhüt edilen faiz oranı ve ödeme koşulları hakkında maalesef hiçbir açıklayıcı bilgi verilmemiştir. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak kamuya açıklayıcı bilgiler verilmesinin şeffaflık ve bilgi edindirme ilkeleri bakımından her hükümetin asli görevi olduğunu belirtmek isterim.”

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 11:41