Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Glapsides Plajı’nın park alanında, aracı içerisinde uyuşturuculu sigara içen Mehmet Erdem, Narkotik polislerinin yaptığı şok baskın ile suçüstü yakalandı.

Araç içerisinde yapılan araçta 3 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Osman Üreten, 26 Ocak 2021 tarihinde, zanlının, Glapsides Plajı’nın park alanında olduğuna ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi alındığını ve bölgeye gidildiğini söyledi. Üreten, zanlının aracı ile park alanında tespit edildiğini ve araç içerisinde arama yapıldığını belirtti.

Üreten, yapılan arama sonucu 3 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu ile karışık yarı içilmiş sigaraya emare olarak el koyduklarını açıkladı.

Üreten, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.