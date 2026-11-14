Cumhuriyet’in neferleri

KKTC’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Korteji’nde,3 binden fazla öğrenci 100’er metrelik KKTC ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, öğrencileri Cumhurbaşkanlığı’nda karşılayarak, “Burası sizin eviniz, hepiniz evinize hoş geldiniz” dedi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise ülkenin gençlerin aklına, bilgisine, cesaretine ve hayallerine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen korteje, bölgedeki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerden 3 binin üzerinde öğrenci katıldı. Öğrenciler, 100’er metrelik KKTC ve Türk bayraklarını taşıyarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi bando takımlarının eşlik ettiği yürüyüşe Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık bürokratları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Diren Çemberi (Mor Çember) Anıtı’ndan başlayan kortejde, KKTC ve Türk bayraklarının yanı sıra Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın fotoğrafları da taşındı. Cumhurbaşkanlığı bahçesinde sona eren yürüyüşün ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman öğrencileri selamladı.

Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhuriyet coşkusu

Kortejin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen program öncesinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu öğrencilerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Tuana Ebrar Akçegül günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Şht. Yalçın İlkokulu öğrencisi Dilber İsmailova “Cumhuriyet”, 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencisi Egemen Emre Uzun ise “Ulusal Marş” adlı şiirini okudu.

Öğrencilerin konuşma ve şiirlerinin ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu hitap etti.

Erhürman: Hepiniz evinize hoş geldiniz

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konuşmasında Cumhuriyet’in her şeyden önce eşitlik anlamına geldiğini vurguladı.

Öğrencilere Cumhurbaşkanlığı’nın kapılarının herkese açık olduğunu belirten Erhürman, “Burası Cumhurbaşkanlığı, hepiniz buranın eşit sahibisiniz. Burası sizin eviniz, hepiniz evinize hoş geldiniz” dedi.

Çavuşoğlu: Ülkenin sizin hayallerinize ihtiyacı var

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise 15 Kasım 1983'ün Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğine sahip çıkma iradesini devletle taçlandırdığı tarihî bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Ülkenin geleceğinde gençlerin büyük sorumluluk üstleneceğini belirten Çavuşoğlu, “Bu ülkenin sizin aklınıza, bilginize, cesaretinize, emeğinize, hayallerinize ihtiyacı var” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2026, 10:16