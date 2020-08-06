Darp zanlısı, iki kişiden biri yakalandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşanan olayda zorla para istedikleri Cenk Bölüm’den istediklerini alamayınca tekme atıp Çetinkaya Burcu’nda düşmesine neden olan iki kişiden biri olan Muhammed Kadir Varan, Girne Limanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandı.

Burçtan düşen Cenk Bölüm’ün elleri ve kollarının kırıldığı belirtilirken, olayla ilgili bir kişinin daha arandığı belirtildi.

Gözaltına alınan zanlı Varan dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının beraberindeki bir şahıs ile 1 Ağustos 2020 tarihinde saat 02.00 sıralarında Cenk Bölüm’den para istediklerini söyledi. Polis, Çetinkaya Burcu üzerinde yaşanan olayda para alamayan zanlı ve yanındaki şahsın, Bölüm’e tekme atıp, darp ettikleri sırada burç üzerinden düşerek, sağ ön kol ve sağ üst bacak kısımlarında kırık oluşmasına neden olduklarını belirtti.

Polis, zanlının önceki gün saat 01.30’da Girne Limanı’nda tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Aranan bir kişi, alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 11:07