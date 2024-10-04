Merit International Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında Merit Park Hotel bünyesinde faaliyet
gösteren Meritta Club, “Girne Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi” öğrencileri için anlamlı bir
etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, Meritta Club personelleri tarafından gençler için özel olarak
hazırlanan çeşitli atölye çalışmaları ve eğitici aktiviteler düzenlendi.
Etkinlikte, Meritta Baş Figürü Üretimi, Sportif Faaliyetler, Lego Yapımı ve Sanat Atölyesi gibi
birbirinden renkli ve yaratıcı etkinlikler gerçekleştirildi. Meritta Baş Figürü üretiminde, Merit Park
Hotel Teknik Servis Marangoz Atölyesi'nde toplanan atık ahşaplar kullanıldı. Bu figürler, yılbaşı
hediyesi olarak Meritta çocuklarına magnet şeklinde hediye edilecek. Bu proje, geri dönüşümün
önemini vurgularken aynı zamanda çocuklara çevre dostu bir mesaj verme amacı taşıyor.
Bu anlamlı etkinlik sayesinde Girne Özel Eğitim Merkezi gençleri, hem el emeğinin değerini bir kez
daha keşfetme fırsatı buldu hem de geri dönüşüm bilinci kazandı. Proje kapsamında üretilen her bir
magnet, geri dönüşüm ve çevre duyarlılığının bir simgesi olacak.
Etkinlik boyunca gençler, atölyelerde keyifli zaman geçirirken, onlar için özenle hazırlanan enfes açık
büfeden de lezzetler tattı.
“Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü ve Meritta Club”, sosyal sorumluluk projeleri ile
topluma fayda sağlamaya ve geleceğin teminatı olan çocuklara ilham vermeye devam edecek.
Özel ve güzel bir etkinlik
Merit Park Hotel, Girne Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki gençler için eğitici aktiviteler düzenledi
Merit International Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında Merit Park Hotel bünyesinde faaliyet
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