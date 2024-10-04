Yüzde 13 artış var

Güney Kıbrıs’ın 2024 yılının ilk dört aylık dönemindeki ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.3 oranında artış gösterdi.

Politis gazetesinin haberine göre; ilk 4 aylık dönemde 630 milyon 700 bin Euro olarak gerçekleşti. İhracatta ilk sırayı 216 milyon 700 bin Euro’yla fosil yakıtlar, ikinci sırayı 118 milyon Euro’yla Hellim, üçüncü sırayı ise 109 milyon 800 bin Euro’yla ilaç aldı.

Bu arada Politis gazetesi, “Kıbrıslı Türkler AB’ye Hellim İhraç Etmiyorlar” başlıklı haberinde, AB Komisyonu Sözcüsünün "MİK patenti alabilen 3 Kıbrıslı Türk üreticinin henüz AB’ye hellim ihraç edemedikleri" yönündeki açıklamasına yer verdi.

Habere göre, adı açıklanmayan sözcü, “Kıbrıslı Türk toplumunun, gıda güvenliği ve hayvan sağlığı konularında AB kriterlerine uyması gerektiğini, ancak bunun henüz başarılamadığını” iddia etti.

Kıbrıslı Türk üreticilerin Kıbrıslı Rum üreticilerin uyması gereken kriterleri sağlamakla yükümlü olduklarını vurgulayan sözcü, şu ana kadar sadece Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren üreticilerin AB pazarına erişimi olduğunu, bu durumun da Rum üreticilere büyük avantaj sağladığını belirtti.

Bugüne kadar Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 60 üreticinin MİK patentli hellim üretme hakkı elde etmesine karşın sadece 3 Kıbrıslı Türk üreticinin bu patenti alabildiğine işaret eden sözcü, bu Kıbrıslı Türklerin ise ürünlerini AB pazarına henüz gönderemediklerini kaydetti.

Kıbrıslı Türklere verilen mali destekle ilgili eleştirilere de değinen AB Komisyonu Sözcüsü, “AB’nin Kıbrıslı Türklere yönelik tek bir mali yardım program varken, Kıbrıslı Rumlara yönelik birçok program bulunduğunu” vurguladı. Sözcü, “AB yardım programı çerçevesinde 2024 yılı için 6,5 milyon Euro öngörüldüğünü; Bu miktarın, sadece hellimin MİK patenti almasına ilişkin olmadığını; Kıbrıs Türk toplumunda genel gıda güvenliği ve tarımın geliştirilmesi prototiplerinin iyileştirilmesini de kapsadığını” ifade etti.

Sözcü, “Kıbrıslı Türk hellim üreticilerine verilen ödenekler, ürünlerinin AB pazarına girebilmesi için AB gıda güvenliği standartlarına uyum sağlamalarını amaçlamaktadır” şeklinde konuştu.