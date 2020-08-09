Ömer KADİROĞLU

Tatil zamanı olan yaz ayları bitmek üzere ancak salgın nedeniyle daralan ekonomi, virüsün halen bitmemiş olması vatandaşı bu yıl evlere mahkûm etti.

Pandemi nedeniyle alım gücünü kaybeden vatandaşlar, normal şartlarda yaz aylarında tatil yaptıklarını ancak bu yıl tüm planlarını ertelediklerini ifade etti.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Salgın nedeniyle ekonomimiz çöktü. Toparlanmaya çalışırken bir de döviz krizi çıktı. Ağzımızın tadı kalmadı” dedi.

Ne dediler?..



Hakan Soruş

“Salgın nedeniyle 3 ay kapalı kaldık. Mayıs ayında açılım başladı. İşler yoluna girer diye bekledik ama olmadı. Pandemi sürecinde malum herkesin ekonomik durumu çöktü. Tam bunlarla mücadele ederken, bir de döviz krizi çıktı. Neredeyse herkesin kredi borcu var. Şimdi durum daha kötü hale geldi. Alım gücü iyice düştü. Vatandaş sadece en temel ve gerekli ihtiyaçlarını almaya başladı. Tatile çıkmak, özel alışveriş yapmak tarih oldu. Normal şartlarda yaz aylarında mutlaka bir tatil planı yapardım ama bu yıl erteledim.”

Hasan Ersusoy

“Coronavirüs dolayısıyla ülkedeki herkes çok kötü etkilendi. Salgın nedeniyle bir süre evlerimize kapandık. Bu dönemde çalışmadık. İş yeri olanlar, özel şirketlerde çalışanlar büyük bir ekonomik kayba uğradı. Salgından dolayı oluşan ekonomik hasarı gidermeye çalışırken bir de üstüne döviz artışı geldi. Dolar, Sterlin, Euro aldı başını gidiyor. Kirada oturanlar, ev veya araba taksiti ödeyenler perişan durumdadır. Ekonomik kaygıların yanı sıra virüs hala bitmedi. Bir de bunun endişesini yaşıyoruz. Ağzımızın ne tadı ne de tuzu kaldı. Bu nedenle tatil planı yapmadım yaz ayını evde geçireceğim.”

Özgenç Akvan

“Pandemi olmadan önce yaz aylarında, bayramlarda otele gidip tatil yapıyorduk ancak bu yıl evden çıkamadık. Hem ekonomik hem de sağlık endişelerinden dolayı evde kalmayı tercih ediyoruz. Ülkedeki birçok insan salgından dolayı ekonomik ve psikolojik açıdan zor günler yaşıyoruz. Umarız her şey yoluna girer.”

Haydar Demir

“Coronavirüs sürecinde ekonomik yönden olumsuz etkilendim. Bu yıl pandemi nedeniyle pek fazla dışarıya çıkamıyoruz. Bu durum olmamış olsaydı bir tatil planı yapmayı düşünürdüm. Günümüzde her şey biraz da maddiyata dayanıyor. Maddiyat kötü olunca yapacaklarınız da kısıtlı oluyor. Salgın nedeniyle ekonomik darbe yedik. Toparlanmaya çalışırken, döviz krizi çıktı. Allah yardımcımız olsun.”

Kader Tınas

“Belediye çalışanıyım. Herkes gibi ben de salgından dolayı kötü etkilendim. Yaz aylarında genelde bir tatil planı yapıyordum. Ancak bu yıl hem maddi hem de sağlık nedenlerinden dolayı tatile çıkmayı planlamıyorum.”

Mustafa Kösezade

“Geride bıraktığımız Kurban Bayramı’nda bir yerlere gitmedik, evde geçirdik. Yaz tatili için de bir planım yok. Çünkü salgın nedeniyle ekonomik şartların yanı sıra sağlık sorunları da ortaya çıktı. Ülkedeki herkes ve tüm iş yerleri salgından çok kötü etkilendi. İnsanlar salgının yol açtığı yıkımları onarmaya çalışırken, şimdi de döviz aldı başını gitti. Ne olacak bilemiyorum.”

Denizhan Kanatlı

“Bu yıl pandemi nedeniyle bir tatil planı yapmadım. Geçtiğimiz bayramda da sadece anne ve babalarımızın ziyaretine gittik. Pandemi olmasaydı yaz ayı için bir plan yapardık. Ancak şimdi hem virüs hem ekonomik nedenlerden dolayı tatili erteledik.”