Dayan Adem

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde 15 Ekim 2017 tarihinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Alper Söyek’in ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan Adem Dayanık hakkındaki dava 4 yıl sonra karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde üst sınır 7 yıl hapis öngören suçlardan yargılanan sanık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararda kazada ölen yaya geçidi olmayan bir noktadan 279 promil alkol tesiri altında yolu geçmeye çalıştığı belirtildi. Söyek’in yolun yarısına geldiğinde beklenmedik bir şekilde döndüğü, bu esnada süratli seyreden Adem Dayanık’ın manevra yapamayıp yayaya çarptığı açıklandı.

Kararda sanığın süratli seyretmesi aleyhine değerlendirilirken, kaza sonucu sağ konunu tamamen kullanamaz hale gelmesi, sabıkasız oluşu hafifletici etken olarak ele alındı.

O suçun cezası 7 yıl

Kararı açıklayan Yargıç Murat Soytaç, sanığın yargılandığı ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olmak’ suçunun 7 yıla kadar hapis cezası ile 5 bin TL’ye kadar para cezası öngördüğünü belirtti.

Soytaç, ülkemizde altyapı yetersizliği olsa da ölümlü trafik kazalarının oluş nedenlerinin başında alkol, sürat ve dikkatsizlik geldiğine dikkat çekti.

Yargıç Soytaç, ölümlü kazalarının telafisi imkansız acılara neden olduğunu ifade ederek, bu tür suçları işleyenlere ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Yayada da kusur var

Yargıç, yaşamını yitiren Alper Söyek’in yaya geçidinin 40 metre ilerisinden, 279 promil alkol etkisi altında yolu karşıdan karşıya geçerken, beklenmedik şekilde geri dönüş yaptığını, motosikletiyle aşırı süratli seyreden sanığın paniğe kapıldığını ve bu nedenle kazanın gerçekleştiğini açıkladı.

Yargıç Murat Soytaç, sanığın, yeterli aydınlatma olmasına rağmen kaza öncesinde süratini azaltmadan seyrettiğini, yorgun ve uykusuz motosiklet sürdüğünü, manevra kabiliyetinden yoksun olması, U dönüşü yapılmayan noktadan U dönüşü yapması, kırmızı ışığı ihlal etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Soytaç, sanığın suçunu kabul etmesini, sabıkasız olmasını, kaza nedeniyle sağ kolunun tamamen kullanamaz hale gelmesini lehine değerlendirdiklerini kaydetti.

Soytaç, sanığa oybirliği ile 3 yıl hapis cezası verdiklerini ve tahliye olduktan sonra bir yıl motorlu araç kullanmaktan men ettiklerini açıkladı.