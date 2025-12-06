Dayanışma mesajı verildi

Engelliler Spor Federasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla “Dayanışma Gecesi” düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Halk Bankası sponsorluğunda düzenlenen Engelliler Spor Federasyonu Dayanışma Gecesi Merit Royal Diamond Otel’de yer aldı.

Geceye, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ile Alişan Şan, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sponsorlar, davetliler, engelli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri, federasyona tekerlekli sandalye bağışında bulunan firma ve kuruluş temsilcileri ile yardımsever yurttaşlar katıldı.

Etkinlikte, Engelliler Spor Federasyonu’nun kuruluşundan günümüze kadar olan gelişimini konu alan bir video gösterimi yapıldı, Türkiye Tekerlekli Sandalye Dans Milli Sporcusu Yeliz Güllü eşsiz bir dans gösterisi sundu.

Gecede, TBMM Milletvekili Engelli Hakları Savunucusu Serkan Bayram, Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve Halk Bankası Ülke Müdürü Sevda Özen ile Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz konuşma yaptı. Konuşmalarda; güvenilir, dürüst ve konuları dava edinmiş sivil toplum örgütü yöneticileri ile engellerin ortadan kalkacağı vurgusu yapıldı.

Etkinliğe, ülke sanatçılarından Bahar Gökhan ve Bora Serbülent şarkılarıyla renk katarken, gecenin sonunda çekiliş de yapıldı.