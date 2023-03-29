Teminatla serbest kaldı

Ercan Havaalanında 2 yıl önce bir yolcunun düşürmüş olduğu çantadan 20 bin lira çalan ve 24 Mart’ta ülkeye giriş yaparken yakalanan Roghayeh Oroujzadehamirbeigi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, memuru, Roghayeh Oroujzadehamirbeigi’nin 3 Ocak 2020 tarihinde saat 02.55 sıralarında Ercan Havalimanı giden yolcu salonu içerisinde bir şahsın parfüm reyonunda düşürdüğü ve içerisinde 20 bin TL para bulunan çantayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının parayı aldıktan sonra çantayı bekleme salonuna giden yürüyen merdivenlerin solunda bulunan personel kapısının bulunduğu yere attığını belirtti. Polis, çantanın bulunduğunu, kamera kayıtlarının incelemesi sonucu zanlı Roghayeh Oroujzadehamirbeigi’nin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, aranan kişi olarak ilan edilen zanlının 24 Mart 2023 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Zanlı teminat şartlarını yerine getirerek, yargılanıncaya kadar serbest kaldı.