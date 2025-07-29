Cezaevinde kalacak

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mülkleri üzerinde inşaat yaparak yabancılara satmakla suçlanan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un sağlık sebepleriyle tahliye edilme talebi reddedildi.

“Philenews” haber sitesine göre Aykut’un avukatı, Aykut’un ciddi sağlık problemleri nedeniyle Güney Kıbrıs’ta yapılmayan ileri tetkikler için yurtdışına gitmesi gerektiğini kaydederek tahliye talebinde bu-lundu.

Ancak Rum Ağır Ceza Mahkemesi, Güney Kıbrıs’taki teşhis ve tedavi yöntemlerinin yurtdışındaki yön-temlerden daha geride olduğuna dair savunmayı reddetti.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hristiana Parpota, açıkladığı kararda Güney Kıbrıs’ta oldukça güvenilir üç teşhis yöntemi bulunduğunu ve savunmanın sunduğu argümanlara göre, bu üç yöntemin Güney Kıbrıs’ta bulunmayan robotik teşhis yönteminden daha düşük kalitede olduğunun ispatlanamadığını ifade etti.

Simon Aykut neden tutuklu…

KKTC’de gerçekleştirdiği inşaat faaliyetleri nedeniyle güneye geçerken tutuklanan ve 2024 yılı Haziran ayından beridir Rum Merkezi Cezaevi’nde bulunan Simon Aykut’un Duminka adlı şirketi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs'taki Rum arazileri üzerine 43 milyon Euro’luk inşaat yaptığı iddia ediliyor.

