Kokain ele geçirildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde önceki gün hareketli dakikalar yaşandı. Tasarrufunda 3 gram uyuşturucu maddeyle seyir halinde olan Hamza Hamzalar; Yeniboğaziçi çemberinde rutin trafik kontrolü maksatlı durdurulmak istediği esnada paniğe kapıldı ve dur ihtarına durmayarak kaçtı. Yeniboğaziçi içerisinde, okulun önüne geldiği esnada araçtan bir poşet atan zanlı, izini kaybettirmeyi başardı. Polis, poşette yaptığı kontrolde 3 gram kokain ele geçirdi; zanlı Hamza Hamzalar ise kısa sürede yakalanarak tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Muhammet Emin Coşkun; 27 Temmuz saat 18.30 sıralarında, zanlının, kullanımındaki araçla seyir halindeyken, Yeniboğaziçi çemberine geldiğinde, trafik ekipleri tarafından evrak kontrolü amaçlı durdurulmak istendiğini, ancak dur ihtarına uymayarak kaçtığını anlattı.

Zanlının, Yeniboğaziçi içerisinde, okulun önünde araçtan bir poşet attığını aktaran polis; konu poşette yapılan kontrolde, 3 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Zanlının ilk etapta kimlik tespitinin yapıldığını ardından Gazimağusa’da bulunduğunu belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

