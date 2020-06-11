Mağdur oluyoruz

Ömer KADİROĞLU

Dikmen ağıllar bölgesinde altyapı çalışmaları amacıyla yol içerisine açılan çukurlar kapatılmayınca bölgede hayvancılık yapan vatandaşlar isyan etti. Yağmur sularının tahliye edilmesi amacıyla yolların altına döşenmesi planlanan büzler için açılan çukurlar hayvancılara zor anlar yaşatıyor. Konu ile ilgili Diyalog’a konuşan ve bölgede ağılı bulunan Yusuf Şensoy, Coronavirüs salgını başlamadan önce bölgede başlatılan çalışmanın yarım bırakıldığını ve ağıllarına gitmekte sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Şensoy yetkililere seslenerek yardım istedi.

Çalışmalar yarım bırakıldı

Yol çalışmalarının yarım kalmasında dolayı ulaşım sorunu yaşadığını ifade eden Şensoy, şunları anlattı: “1977 yılından bu yana Dikmen’de kalıyorum. 1991 yılından beri mandıralar bölgesinde ağılım var ve hayvancılık yapıyorum. Ağıllarımıza gidebilmemiz için yollar açıldı. İlk açıldığında büyük baş hayvan yoktu. Şimdi büyük baş hayvancılık yapanlar da burada konuşlandı. Haliyle burası daha çok kullanılmaya başladı. Yolların altından büzleri geçirmek için ağıllarımıza giden yollar kazıldı ve öylece bırakıldı. Bu çalışmanın bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Mandırama giden iki yol var ve ikisi de kazılıp bırakıldı. Bir çukur bölgedeki hayvancıların imkânları çerçevesinde kapatılsa da kesinlikle buradan geçmek mümkün değildir. Konuyu Dikmen Belediye Başkanı ile görüştük ve bir çözüm üretilmesini bekliyoruz. Bu yolun ilgililer tarafından bir an önce yapılmasını istiyoruz.”