Çözüm önerilerini sundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kasaplar Birliği heyetini kabul etti. Görüşmede et sektörünün mevcut durumu, yaşanan ekonomik sıkıntılar ve üretimden tüketime uzanan zincirdeki sorunlar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Kasaplar Birliği heyeti, özellikle son dönemde artan girdi maliyetlerine dikkat çekti. Yem fiyatlarındaki yükseliş, üretim maliyetlerinin artması, tedarik süreçlerinde yaşanan sıkıntılar ve sektörün sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler heyet tarafından İncirli’ye aktarıldı. Ayrıca kasapların piyasada karşılaştığı fiyat dalgalanmaları ve tüketici talebindeki değişimlerin de sektörü doğrudan etkilediği ifade edildi.

Ortak hareket edilmeli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise etin temel besin kaynaklarından biri olduğunu vurgulayarak, halkın sağlıklı, güvenilir ve ulaşılabilir fiyatlarla ete erişmesinin önemine dikkat çekti. İncirli, et sektöründe yaşanan sorunların yalnızca üreticileri veya kasapları değil, doğrudan toplumun tamamını etkileyen bir mesele olduğunun altını çizdi.

İncirli, sektörün karşı karşıya olduğu problemlerin çözümü için tüm paydaşların bir araya gelmesi gerektiğini belirterek, üreticiden tüketiciye kadar uzanan zincirde iş birliği ve uzlaşıya dayalı bir yaklaşımın zorunlu olduğunu ifade etti.

Sorunların kalıcı şekilde çözülmesi için yapısal adımların önemine işaret eden İncirli, Kasaplar Birliği’nin aktardığı görüş ve talepleri not aldıklarını ve değerlendireceklerini söyledi.

Toplantıda CTP Milletvekili Filiz Besim de hazır bulunurken, Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya ile yönetim kurulu üyeleri görüşmeye katıldı. Tarafların, sektörün sorunlarının çözümü için diyalogun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı ifade edildi. tti.