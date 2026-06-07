İç çamaşırına sakladı

Lefkoşa’da devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan W.D.N.M. (E-24), soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının üzerinde yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini belirterek, soruşturmanın yeni başladığını belirtti.

Polis memuru, 5 Haziran tarihinde saat 20.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin Oğuz Karayel Sokak üzerinde devriye görevi yürüttüğü sırada şüpheli hareketlerde bulunan zanlıyı tespit ettiğini söyledi.

Polis, ekipler tarafından durdurulan zanlının üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde saklanmış iki adet sigara paketi bulunduğunu belirtti. Polis, yapılan kontrolde söz konusu paketlerin içerisinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini ifade eden polis, maddenin emare olarak alındığını kaydetti.

Ele geçirilen uyuşturucu madde nedeniyle zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten polis, zanlının gözaltına alınmasının ardından gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, alınan ifadenin doğruluğunun araştırılması amacıyla teyit ve tekzip çalışmalarının yapılacağını ifade etti.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurgulayan polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, analiz sonuçlarının beklendiğini ve zanlının verdiği ifadenin araştırılacağını belirtti. Polis ayrıca yürütülmesi gereken soruşturma işlemleri bulunduğunu kaydederek, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.