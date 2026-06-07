Çözümün adı: iki devlet

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, UBP’nin Kıbrıs konusunda duruşunun net olduğunu vurguladı; “Devletimizden, egemen eşitliğimizden, eşit uluslararası statümüzden, Kıbrıs Türk halkının haklarından asla taviz vermiyoruz” dedi.

Parti üyelerinin katılımıyla Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan kurultaya Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ,UBP’li bakanlar, milletvekilleri, parti meclisi ve MYK üyeleri, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları ve parti üyeleri katıldı.

UBP Tüzük Kurultayı’nda konuşan Başbakan Üstel, Kıbrıs meselesinde anavatan Türkiye ile UBP’nin uyum içerisinde olduğunu belirtti.

Başbakan Üstel, “Kıbrıs’ta yarım asırdır birçok çözüm modeli denenmiş ve tartışılmıştır. Federasyon görüşülmüştür. Ortaklık modelleri ele alınmıştır. Yakınlaşma süreçleri değerlendirilmiştir. Ancak tüm bu girişimlere rağmen kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir sonuca ulaşılamamıştır.” diye konuştu.

Adada iki ayrı halk, demokrasi, irade ve devlet olduğu gerçeği göz ardı edilerek ortaya konulan hiçbir çözüm modelinin başarıya ulaşamadığını kaydeden Üstel, şöyle konuştu:

“Dolayısıyla Kıbrıs’ta bir çözümün yolu mevcut gerçeklerin kabul edilmesinden geçmektedir. Yani iki devlet gerçeğinin tanınmasından geçmektedir. Bunun dışındaki öneriler geçmişte sonuç vermediği gibi gelecekte de sürdürülebilir bir zemin oluşturmayacaktır. Biz hayal peşinde koşmuyoruz. Biz Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini, eşit uluslararası statüsünü, devletini savunuyoruz.”

Anavatan Türkiye ile olan ilişkileri zirveye taşıdıklarını vurgulayan Başbakan Üstel, “Türkiye-KKTC ilişkileri elbette Kıbrıs’a önemli bir finansal kaynak sağlamaktadır. Ancak bu ilişki asla ve asla sadece finansal bir bağ değildir. Türkiye ile olan ilişkilerimiz bizim için yaşamsaldır. Stratejiktir. Sarsılmaz bir kardeşlik ilişkisidir” dedi.

Üstel, Kıbrıs Türk halkına verdikleri güçlü destekten dolayı başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkür de etti.

Boş konuşmadık, iş yaptık

Başbakan Ünal Üstel, dört yılı aşkın sürede sağlık, eğitim ve ulaştırma alanlarında önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Boş konuşmadık, iş yaptık” dedi.

Üstel, yeni Ercan Havalimanı’nı tamamlayarak hizmete açtıklarını, ülkeye gelen yolcu sayısının iki katına çıktığını söyledi. Turizm ve ekonomiye önemli katkılar sağlandığını ifade eden Üstel, yarım kalan yol projelerinin de tamamlandığını kaydetti.

Tarım ve hayvancılık sektörlerine destek verdiklerini söyleyen, sosyal konut projelerini yeniden başlattıklarını, kırsal kesim arsası dağıtımının yapıldığını, “İlk Evim” kredi desteğiyle yüzlerce gencin ev sahibi olduğunu söyledi.

Seçim çalışmalarının startını verdiklerini

Seçim çalışmalarının startını verdiklerini kaydeden UBP Genel Başkanı Başbakan Üstel, “Her gün sahadayız. Bugün 23 milletvekilimizle birlikte tek yüreğiz. Dün nasıl birlikte yürüdüysek bugün de birlikte yürüyoruz. Tek hedefimiz var. Yeniden iktidar. Çünkü yarım kalan işlerimiz var.” şeklinde konuştu.

Gelecek yerel ve genel seçimlere işaret eden Üstel, “Üstel bugüne kadar nasıl omuz omuza yürüdüysek bundan sonra da aynı kararlılıkla birlikte yürüyeceğiz. Bugüne kadar nasıl birlikte kazandıysak bundan sonra da yeni zaferleri birlikte göğüsleyeceğiz. Bugüne kadar devletimize nasıl sahip çıktıysak bundan sonra da aynı inançla sahip çıkmaya devam edeceğiz. UBP’yi yeniden zaferle iktidara taşıyacağız. Bir olacağız. Tek yürek olacağız.” dedi.

Yeni bir çağ başlatacağız

Önlerindeki beş yılın sıradan bir dönem değil, bir dönüşüm ve kalkınma dönemi olacağını vurgulayan Üstel, elektrikte ve doğalgazda yeni bir çağ başlatacaklarını söyledi.

Başaramazlar…

Tüm UBP’lilere saldıranlar, üzerlerine iftira atmaya çalışanlar olduğunu söyleyen Üstel, şöyle konuştu:

“Anavatan’dan gelen su projesine karşı çıkanlar, Ercan Havalimanı’na karşı direnenler, külliye yaptırtmayız deyip bugün başköşede oturanlar, fiber projesine karşı çıkanlar, zamanında üniversitelerin kurulmasına dahi karşı çıkanlar, Yerel Yönetimler Reformu’nu durdurmak için meclis basanlar. Artık hepsine sahip çıkıyorlar. Şimdi elektrik projesine karşı çıkıyorlar. Şimdi doğal gaz projesini aşağılamaya çalışıyorlar. Zamanında bu halkı taksitli maaşlara mahkum edenler, bugün çıkmış bu ülkenin ekonomisini kurtaracağını iddia ediyorlar. İktisadi ve Mali İşbirliği Protokollerini dahi imzalayamayanlar. Şimdi kaynak bulacaklarını söylüyorlar. Başaramazlar.”

Tüzük değişikliği onaylandı

UBP’nin Halka Hizmet Yolunda 4 Yıl” isimli icraat filminin gösterildiği kurultayda, daha sonra UBP Tüzüğü’ndeki değişiklikler görüşüldü.

Siyasal Partiler Yasası ile tam uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanan UBP Tüzüğü’ndeki değişiklikler, madde madde görüşülerek divanın bilgisine getirildi. Oylanan değişiklikler, oybirliğiyle kabul edildi.

Yapılan değişikliklerin, köklü değişiklik içermediği ve teknik düzenlemelerden oluştuğu ifade edildi.