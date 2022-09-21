Derviş ağır yaralı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşanan olayda kavga ettiği şahıs bıçakla yaralayan Kerim Muhammed Yeşilkayagil tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının alkol etkisi altındayken tartıştığı Derviş Aksoy’u baldırından, bacağından, kalçasından bıçakladığı belirtildi. Zanlının ifadesinde Derviş Aksoy’u annesine hakaret ettiği gerekçesiyle yaraladığını söylediği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 19 Eylül 2022 tarihinde 23.45 sıralarında Surlariçi Abdiçavuş Sokak üzerinde nefesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının 63 pormil alkol tesiri altında olduğu sırada annesine sövdüğü gerekçesi ile Derviş Aksoy’u dizinden, bacağından ve kalçasından bıçakladığını belirtti.

Polis, zanlının Aksoy’u ağır şekilde yaraladıktan sonra olay yerinden kaçıp bıçağı Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren simit dünyası isimli iş yerinin yan kısmına attığını anlattı. Polis, bıçağın aynı gün bulunup emare alındığını, zanlının da tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.