Derviş Deniz, Hükümete ciddi öneri ve uyarılarda bulundu

Çiğdem AYDIN

Ekonomi eski bakanlarından Derviş Kemal Deniz, 300 bin doz aşının maliyetinin 6 milyon dolar olduğunu belirterek, hükümete aşı alabilmesi için öneride bulundu.

Deniz, 6 milyon doların 50 milyon TL’ye tekabül ettiğini, hükümetin aşı alacak parası yoksa bankalardan bir yıl süreli borç alabileceğini belirtti.

Deniz, borçlanılacak miktarın geri ödenmesi için kaynak olarak işyerlerine özel sağlık vergisi uygulamasını önerdi.

Derviş Kemal Deniz, her hafta 15 bin doz aşı getirilmesi halinde toplumun yüzde 88’inin aşılanmasının 5 ayda tamamlanacağı öngörüsünde bulundu.

Aşı işi devletin işi

Deniz, daha önce yaptığı açıklamalarda BioNTech aşısının acilen satın alınarak halkın aşılanması gerektiğini söylediğini hatırlattı ve bu girişimin devletin bir görevi olduğunu kaydetti.

Deniz, “Her ne kadar özel sektör de saman alevi gibi yanıp sönen söylemlerde bulunmuşsa da esasen iş yine de hükümete düşmektedir” ifadesini kullandı.

Son dört aydır aşı satın alınmasıyla ilgili bir girişim yapılmadığını vurgulayan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

Hükümet Türkiye’den aşı bekleme kolaylığına yatmış, açıkça bize karşı her şeyde olduğu gibi aşıda da ayırımcılık yapan Güneydeki hükümete yüklenmek dışında elle tutulur bir getiri elde etmemiştir.

Öncelikle “Devletimiz” var deyip mangalda kül bırakmayan kişilerin bu devletin yapmakla yükümlü olduğu şeylere ve halka verdiği hizmetin boyutuna bakmaları gerekir.

Yoksa devlet sağılacak bir inek olarak görülüp sadece sağanlar faydalanacaksa, devletin ne kadar etkin çalıştığı konusunda sorular sormamız gerekmektedir.



Netice itibarı ile çözüm, bugünden başlayarak bazı bilinçli doktor arkadaşların da şahsi girişimleri ile görüşme yaptıkları gibi devletin bu arkadaşlardan bilgi alarak BioNTech firmasından en az 150 bin kişinin aşılanacağı 300 bin doz aşı sipariş etmesidir.

300 bin dozu nasıl alabiliriz?

Derviş Kemal Deniz, 300 bin doz aşının maliyetinin 6 milyon dolar yani 50 milyon Türk Lirası olduğunu belirterek, “Devletin bunu ödeyecek parası yoksa KKTC’de faaliyet gösteren bankalardan bir yıl süreli borç alarak ödemeyi gerçekleştirebilir” ifadesini kullandı.

Deniz, borçlanılacak miktarın geri ödenmesi için kaynak olarak işyerlerine özel sağlık vergisi uygulamasını önerdi.

Aşılama 5 ayda tamamlanır

Aşının tedariki için bir zaman dilimine ihtiyaç olduğunu kaydeden Deniz, her hafta 15 bin doz aşı getirilmesi halinde toplumun yüzde 88’inin aşılanmasının 5 ayda tamamlanacağı öngörüsünde bulundu. Deniz açıklamalarına şöyle devam etti:

2021 yılında başta turizm olmak üzere belirli sektörlerin tamamen açılması mümkün değildir ve 2021 yılı tamamen kaybedilmiştir.

Eğer 2022’yi kazanmak istersek aşılanma programı ve buna bağlı ödeme planını hemen yapmamız gerekir.

Pandeminin başından beri söylüyorum. Sağlık, Ekonomi ve Maliye bakanlıklarından oluşan bir kriz komitesi oluşturulması ve kararları beraber üretmesi gerekirdi.

Ancak bu konuda etkili bir koordinasyon olmamış, ülkenin sağlıkla beraber en önemli konusu olan ekonomideki beklentiler şansa bırakılmıştır.

Buna neden olarak da Sağlık Bakanlığının işi Türkiye’den aşı beklemeye havale etmesi, Ekonomi Bakanlığının tüm enerjisini Elektrik Kurumuna vermesi ve Maliye Bakanının da ay sonu devlet memur maaşlarının ödenmesi dışında bir şey düşünmemesi etken olmaktadır.

Bu durum ekonominin geleceği açısından hiç de umut verici değildir.

Dünya açılmaya başladıkça, pandemide nasıl pay alınacağı üzerinde yaptığı planlamaları da devreye koymaktadır.

Eğer biz dünyadan pay alacak bir ekonomik yapı ile ilgili düşünce ortaya koymamış ve ‘bakalım ne olacak’a yatmışsak durumumuz vahim demektir.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021, 10:24