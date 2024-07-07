Sürücü Özaltınok ağır itham altında

Hüseyin ÇİÇEK

Yenierenköy’de, önceki akşam meydana gelen ve 20 yaşındaki Münür Ekşi’nin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının detayları mahkemede açıklandı. Ekşi’nin Yenierenköy istikametine seyrettiği esnada, yolun sağ tarafından park halindeyken çıkış yapan Mehmet Özaltınok yönetimindeki araca çarpmamak için yolun sağına geçerek elektrik direğine çarptığı belirtildi.

Kazanın ardından tutuklanan Mehmet Özaltınok, dün nöbetçi mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu İsmail Yıldırım, zanlının, Türet Market yakınlarında, RM 570 plakalı van araç ile yolun sağındaki banket içerisinde park halinde bulunduğu sırada, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce ana yola giriş yapması sonucu, Münür Ekşi yönetimindeki KB 457 plakalı motosikletin önünü tıkadığını söyledi. Polis, Münür Ekşi’nin direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçerek , yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptığını açıkladı.

Polis memuru, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan KB 457 plakalı motosiklet sürücüsü Münür Ekşi’nin, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını anımsattı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.