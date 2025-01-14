Yargıları ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Lübnan polisi tarafından insan kaçakçılığı şüphesiyle yakalanan ve ülkemize teslim edilen KKTC vatandaşı Ammar Bakkour ile Metin Turhallı, soruşturmalarının tamamlanmasının ardından dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru; 6 Ocak 2025 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü’nden, Beyrut Büyükelçiliği kanalı ile alınan yazıda, mahkeme huzurunda bulunan zanlılar Ammar Bakkour ile Metin Turhallı’nın, 2 Aralık 2024 tarihinde, Lübnan Güvenlik Güçleri tarafından yakalandığı ve insan veya silah kaçakçısı olma ihtimali nedeniyle tutuklandığı bilgisini aldıklarını açıkladı. Polis, yapmış oldukları araştırmada, Ammor Bakkour’un 2020 yılında işlemiş olduğu sirkat suçu nedeniyle teminata bağlanarak yurtdışına çıkışının yasaklanmasına rağmen, yasadışı yollardan çıkış yaptığının belirlendiğini mahkemeye anımsattı.

Zanlıların, 9 Ocak 2025 tarihinde, Türkiye üzerinden, Ercan Havalimanı’nda kendilerine teslim edildiğini aktaran polis, zanlılardan elde edilen soruşturmada, 28 Kasım 2024 tarihinde, saat 11.00 raddelerinde, Yeniboğaziçi Bölgesi’nde, balık avlama amaçlı denize açılmalarının ardından, motor arızası nedeniyle teknenin Lübnan’a sürüklendiğini ve Lübnan Güvenlik Güçleri tarafından tutuklandıklarının tespit edildiğini hatırlattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme; zanlıların, 50’şer bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı birer kefilin, 700’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.