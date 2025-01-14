‘Beni adadan göndermeyin’

Suna ERDEN

Lefkoşa’daki evinde 3 tür uyuşturucu bulunarak, tutuklanan ve yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Ahmet Aksoy hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Sanık Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 4 davadan itham edildi. Sanık uyuşturucu madde tasarrufu ve KKTC’de ikamet izinsiz kalmak davalarını kabul ettikten sonra karara geçildi.

Ağır ceza heyeti, kararı okumadan önce sanığa söz hakkı verdi. Sanık, 13 yıldır KKTC’de yaşadığını, deport olmak istemediğini, yıllarını Kıbrıs’a verdiğini ifade ederek, denetimli serbestlikten yararlanmayı talep etti.

Ancak ikamet izinsiz yakalandığı için kapsam dışı kalan sanık 9 ay hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan mahkeme başkanı, 22 Ekim 2024 tarihinde 11.00-13.00 saatleri arasında, Lefkoşa'nın Çağlayan bölgesinde yaşayan sanığın evinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince arama yapıldığını söyledi. Başkan, yapılan aramada 15 adet extacy (MDMA)türü uyuşturucu hap, 2 gram 245 miligram ağırlığında kokain ve 727 miligram hintkeneviri madde, bir adet hassas terazi, bulunarak, emare alındığını belirtti.

Başkan, tutuklanan sanıkla ilgili yapılan soruşturmada ülkede kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Sanığın ifadesinde 13 yıldır KKTC’de yaşadığını, denetimli serbestlikten yararlanmak istediğini söylediğini kaydeden başkan, ancak ikamet izinsiz yakalandığı için bu haktan yararlanmayacağını ifade etti.

Başkan, sanığa ceza takdir ederken, tüm olguları değerlendirdiklerini belirtti. Sanığın 4 davadan suçlu bulunup mahkum edildiğini kaydeden başkan, uyuşturucu suçlarının ciddi ve yaygın suçlar olduğunu, ağır ceza mahkemesi gündeminde en yaygın suç olarak karşılarına çıktığını dile getirdi. Sanığın 3 tür uyuşturucuyla yakalandığını belirten başkan, miktarların cüzi olmasını lehine, kokain ve MDMA gibi tehlikeli türleri tasarruf etmesini ise aleyhine değerlendirdiklerini açıkladı.

Başkan, sanığın davalarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koymasını ise lehinde değerlendiklerini belirterek, 9 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.