Sağlık Bakanlığı karantina şartını kaldırmadı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 risk kategorilerine göre güncellenmiş ülkeler ve seyahat uygulamalarını duyurdu. Güncellenen listede Türkiye ve İngiltere’den gelenlere karantina şartı kaldırılmazken,

A grubunda olan Estonya, Norveç ve Kanada B grubuna, B grubundaki Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Monako, Macaristan ve Slovenya C grubuna geçirildi.

C grubundaki Sırbistan B grubuna, Avustralya ise A grubuna geçti.

Sağlık bakanlığı açıklamasında, “Yeni Kategorilere dair seyahat uygulamalar 25 Eylül 23.59 itibarı ile yürürlüğe girecektir” denildi.

Kategori A

Finlandiya, Güney Kore, Litvanya, Letonya, Yeni Zelanda, Tayland, Avustralya.

Şartlar

*A kategorisindeki ülkelerden, Güney Kıbrıs üzerinden KKTC’ye gelen ve son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını belge olarak kapıdaki Sağlık Bakanlığı görevlisine gösterenler ülkeye girebileceklerdir.

Bu kişilere rutin test veya karantina uygulanmayacaktır.

*A kategorisindeki ülkelerden Türkiye üzerinden Kuzey Kıbrıs’a gelecek kişilere ise B kategorisi ülke kuralları uygulanacaktır.



*Güney Kıbrıs’ta çalışan, eğitim ve tedavi gören kişiler ve diğer nedenlerle güneye geçenler sadece bir kez PCR testi yaptırarak Güney Kıbrıs’a gidiş gelişlerini sürdürebileceklerdir.Ancak bu kişilere random PCR testleri yapılacaktır. Ayrıca Güney Kıbrıs’ta yaşayan herkes sadece 1 kez negatif PCR sonucu göstererek ülkeye girebilecektir.*Pile’de ikamet eden tüm vatandaşlarımız, ilk geçişlerinde bir defaya mahsus PCR negatif test sonucu göstermek kaydıyla Pile’ye veya Pile’den Kuzeye sürekli geçiş yapabileceklerdir.*Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon, BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi ve benzeri uluslararası örgüt personelinden ilk geçişte bir defaya mahsus olmak üzere negatif PCR sonucu göstermeleri istenecektir. Bu kişilere de random PCR testi yapılacaktır.

Kategori B

1 Danimarka, İrlanda, İzlanda, Japonya, Polonya, Belçika, İtalya, Vatikan, San Marino, Ruanda, Uruguay, Çin+honk kong dahil, Singapur, Türkiye, Yunanistan, Birleşik Krallık, İsveç, Lihtenştayn, Slovekya, Almanya, Gürcistan, Estonya, Norveç, Kanada, Sırbistan, Tayvan.

Şartlar

*B kategorisindeki ülkelerden KKTC’ye gelecek kişiler; a)Seyahate başlama tarihinden önceki 0-120 saat arasında yaptırdıkları negatif PCR test sonucunu belge olarak kapıdaki Sağlık Bakanlığı görevlisine teslim ederek ülkeye giriş yapabilecekler, teslim etmemeleri durumunda ise ülkeye alınmayacaklardır. Ancak B gurubundaki ülkelerden gelenler, ülkeye girdikten sonra 7 gün süre ile devletin belirlediği karantina merkezlerinde karantinaya alınacaklardır. Karantinanın 7. Günü PCR testi yapılacak ve sonucuna göre karantina sonlandırılabilecektir. b) Resmi görevli olarak KKTC 'den Türkiye 'ye gidecek veya Türkiye’den KKTC ye gelecek kişiler 72 saat içinde gerekli önlemleri uygulayarak görevlerini tamamlayıp ülkelerine dönmeleri koşulu ile karantinaya alınmayacaklardır) Yükseköğrenim nedeniyle KKTC’ye gelecek öğrenciler de bu süreçte 7 gün süre ile üniversitenin belirlediği yurt veya otellerde izole olacaklardır. d) Sağlık nedenleri ile yurt dışına gidenlerin karantina uygulamaları Sağlık Bakanlığı’na müracaat etmeleri halinde değerlendirilecektir.

*Tayvan’dan gelecek kişilerden son 14 gün Tayvan’da olduklarını gösteren İngilizce bir belge istenecektir.

Kategori C

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Arjantin, Karadağ, Portekiz, Lüksemburg, Romanya, Hindistan, İran, Israil, Kazakistan, Kosova, Meksika, Mısır, Pakistan, Rusya, Türkmenistan, Bangladeş, Filipinler, Irak, İspanya, Fransa, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Katar, Azerbaycan, Malta, Hırvatistan, Hollanda, Andora, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Ukrayna, Bahreyn, Suudi Arabistan, İsviçre, Monako, Macaristan, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve diğer ülkeler…

Şartlar

*C kategorisindeki ülkelerden gelecek kişiler için uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde Sağlık Bakanlığı görevlilerine verme zorunluluğu vardır. Bu kişilere 14 gün süre ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği bir karantina merkezinde karantinada kalacak ve karantina bitiminde PCR testi yapılacaktır.