Kuzeyde 14, güneyde 36 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 323,Güney Kıbrıs’ta 3 bin 317 test yapıldı. Kuzeyde 4’ü yerel

14, güneyde ise 36 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 323 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

Toplam test sayısı 160 bin 161’e, toplam vaka sayısı 725’e yükseldi.



İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 492’ye ulaşırken, 32’si pandemi merkezinde 195’i pandemi otellerinde olmak üzere toplam 229 kişinin tedavisinin devam ettiği kaydedildi.Yoğun bakımda da halen 2 hastanın tedavisi devam ediyor.

Güney Kıbrıs’ta 36 yeni vaka saptandı

Güney Kıbrıs’ta dün 36 yeni Coronavirüs teşhisi konuldu.

Rum Sağlık Bakanlığı, 3 bin 317 test yapıldığını ve saptanan 36 yeni vakayla toplam vaka sayısının 1654’e çıktığını duyurdu.

Sadece birinin yurt dışından gelen kişi, diğerlerinin yerel vaka olduğu kaydedilirken, testleri pozitif çıkanların 18’inin Larnaka’daki Ethniko Ahna adlı futbol kulübünün futbolcu veya personeli oldukları ifade edildi.