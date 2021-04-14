İlk tanık dinlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu dönemde, Özel Kalem Müdürü Aytaç Çaluda ile birlikte ön izni olmayan, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerle ilgili yasaya aykırı işlem yaptıkları iddia edilen Şerife Ünverdi ve dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Aytaç Çaluda hakkındaki yargı süreci başladı.

15 Mayıs 2013 ila 31 Mayıs 2013 tarihlerini kapsayan dönemle ilgili Başsavcılık raporuna da yansıyan, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘ön izin alınmaksızın çalışma izni çıkarma’ suçlamalarına yönelik dava kapsamında, dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Aytaç Çaluda ve dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıktı.

Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen davada savcı Behrat Mavioğlu ve avukatlar Mustafa Asena ile Macit Şefik hazır bulundu.

Suçlamaları kabul etmediler



Sanıklar Aytaç Çaluda ve Şerife Ünverdi “Görevi kötüye kullanma ve çalışma izni yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” suçlarından itham edildi.Sanıkların suçlamaları kabul etmemesi üzerine başlayan duruşmada Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Behrat Mavioğlu dün bir tanık dinletti.Tanığın dinlenmesinin ardından dava başka tanıkların hazır olması maksadı ile 16 Nisan tarihine ertelendi.Dünkü duruşmanın ardından Yargıç Sağer sanıkların dava süresince yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.