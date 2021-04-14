Suna ERDEN

Girne'de satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan Obert Jabulani Jumburu ile araçta yolcu olarak bulunan Folusho David Adewale , Chidumebi Precious Okeke, Victor Efeoghene Kokoruwe ve Oladele Praises Ehindero hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada operasyonun Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis memuru Ahmet Bayram, Girne’de Çakıllar Sokak üzerinde şüpheli olarak görülen ZPE 560 plakalı araç içerisinde yapılan aramada el çantası içerisinde foil kağıtlarına sarılı 9 ayrı paket halinde 9 gram hintkeneviri bulunarak emare olarak alındığını söyledi.



Polis memuru Bayram, sürücü Obert Jabulani Jumburu ile araçta yolcu olarak bulunan Folusho David Adewale , Chidumebi Precious Okeke, Victor Efeoghene Kokoruwe ve Oladele Praises Ehindero’nun gözaltına alındığını açıkladı.

Analiz sonuçları bekleniyor

Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını, hafta sonu mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Bayram, bu süre içerisinde ele geçirilen maddeniz analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi.

Polis memuru Bayram, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme, haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.