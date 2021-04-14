Güney Kıbrıs’ta, aşı etkili oldu

Güney Kıbrıs’ta vaka oranları yaşlılarda azalırken, gençlerde artma eğilimi gösteriyor.

Rum Sağlık Bakanlığı verilerine göre, aşı olan yaş gruplarında son dönemde vaka sayılarında önemli bir düşüş kaydedilirken daha genç yaş gruplarında büyük bir artış görülüyor. Kıbrıs Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığının Epidemiyolojik Denetim Birimi tarafından toplanan veriler, aşıların vaka sayısının düşüşünde etkili olduğunu, hastalanma riskini ve tedavi ihtiyacını azalttığını gösteriyor.

Rum Sağlık Bakanlığı verilerine göre, aşı olan yaş gruplarında son dönemde vaka sayılarında önemli bir düşüş kaydedilirken daha genç yaş gruplarında büyük bir artış görülüyor.

1-10 Nisan 2021 döneminde kaydedilen her 10 vakadan altısı 19-50 yaş grubu ile bağlantılıydı. Özellikle toplam 4.737 vakanın 1008’i (yüzde 21,3) 19-29 yaş, 907’si (yüzde 19,1) 30-39 yaş ve 707’si (yüzde 14,9) 40-49 yaş grubu ile bağlantılıydı.



Aynı dönemde 50-59 yaş grubu arasında 579 vaka kaydedildi. Bu grup şu an Sağlık Bakanlığının aşılama programında ilk sırada yer alıyor.

Katalizör rol oynadı

Bunun aksine, nisan ayının ilk 10 gününde, çoğunluğunun ilk doz aşı olduğu 70 yaş ve üzeri kişilerde vaka sayısı önemli ölçüde azalarak toplam vakaların yüzde 4’ünü oluşturdu (188).

Aynı durum hastanelere giriş yapan Coronavirüs hastalarda da görüldü. Buna göre, 1-10 Nisan döneminde, Coronavirüs bölümünde tedavi altıda bulunan hastaların yaş ortalaması 62,5 ve Yoğun Birimde ise 60,5 olarak açıklandı. Bu veriler gittikçe daha genç yaştaki kişilerin ciddi semptomalar göstererek tedaviye ihtiyaçları olduğunu kanıtladığı belirtildi.

Verilerin aşı programının hızlıca ilerletilmesi gerektiğini gösterdiğini belirten Sağlık Bakanlığı, 70 yaş ve üzeri kişilerde vaka ve hastanelerde tedavi sayısının azalması yönündeki olumlu sonuçların virüsten korunmak ve en erken zamanda normal koşullara geri dönmek için nüfusun aşılanmasının ne kadar önemli ve katalizör rol oynadığını teyit ettiğini vurguladı.