Hayvan kaçakçılığına suçüstü

Gazimağusa Limanı'nda, ülkeye getirilmeleri yasak olan 230 kaçak kara kaplumbağası ele geçirildi. Türkiye’de doğadan yakalanmaları ve yurtdışına çıkarılmaları yasak olan kaplumbağaların kötü şartlarda taşındığı, birçoğunda yaralanmalar olduğu belirtildi. Ele geçirilen kaplumbağalar

Taşkent Doğa Parkına teslim edildi.

Gazimağusa gümrük yetkilileri ülkeye gelen bir gemi içerisinde herhangi bir belgesi ve izni olmayan çok sayıda kara kaplumbağası tespit etti.

Veteriner Dairesi yetkililerine haber verilmesinin ardından kaplumbağaların ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. Kaplumbağalar daha sonra sağlık kontrolleri, ileri tetkikler ve karantina işlemleri yapılması için Taşkent Doğa Parkına teslim edildi.



Yapılan sayımda 230 adet olduğu tespit edilen kaplumbağalar Doğa Park uzmanları tarafından tek tek sağlık kontrolünden geçirilerek dezenfektan banyoları yapıldı, ardından ölçümleri, ağırlıkları gibi biyometrik veriler toplanarak numaralandı.Gerekli ilaç, tedavi ve iç parazitleri yapılan hayvanlar daha sonra 3 ay süre ile tutulacakları karantina ortamına alındı.

Kötü şartlarda taşındılar

Yapılan kontrollerde bazı kaplumbağaların üzerinde kene bulunduğu, bir süredir kendi dışkısı içinde yaşamak zorunda bırakıldıkları belirlendi. Ayrıca kaplumbağaların havasızlık çektiği ve bazılarında ciddi kabuk zararları ve yaralanmalar olduğu tespit edildi. Kaplumbağalardan 1 tanesi merkeze kısa bir süre sonra öldü.

Doğa Park'tan yapılan açıklamada kara kaplumbağalarının Türkiye’de doğadan yakalanmasının, yurtdışına çıkarılmasının yasak olduğu, ülkemize de girişine izin verilmediği açıklandı.

Doğa Park ve Veteriner Dairesi, son olarak söz konusu kaplumbağaların karantina sürecinin tamamlanmasını takiben tekrardan Türkiye'ye gönderilerek doğal ortamlarına salınması konusunda Türkiye'de Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) ile iletişime geçildiğini açıkladı.