Kuzeyde 82 pozitif vaka, bir kişi hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs’ta dün 9 bin 132 test yapıldı, 51'i yerel 82 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti, 51 kişi taburcu edildi.

Yerel vakaların 14’ü Lefkoşa, 25’i Gazimağusa, 8’i Girne, 3’ü İskele, 1’i Lefke bölgesinden olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, testi pozitif çıkanlardan 7’si yurt dışından hava yolu ile KKTC’ye geldi. Daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olan 23 kişi bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu, 51 kişi ise yerel vaka.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa Merkez-1, Gönyeli-5 , Marmara-1, Haspolat-2, Yenikent-1, Yenişehir-1, Cihangir-1 , Değirmenlik-1, K.kaymaklı-1

Girne Merkez- 4, Aşağı Girne-1,Karaoğlanoğlu-1 ,Zeytinlik-2

Gazimağusa Merkez -4, Dörtyol-2, Kaliland-6, Paşaköy-1, İncirli Köyü-2 , Sakarya-3, Çanakkale Bölgesi- 3,Derinya-2,Beyarmudu-1 , Baykal-1.

İskele: Yenierenköy-1 , Sınırüstü-2



Lefke: Gemikonağı-1

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 6

KKTC’de bugüne kadarki toplam vaka sayısı 5 bin 190’a, yapılan test sayısı 845 bin 542’ye, iyileşip taburcu edilenler 4 bin 448’e yükseldi.

Ülkede halen tedavisi devam eden 6’sı yoğun bakım servisinde olmak üzere 714 kişi bulunuyor. 89 kişi Pandemi Merkezi’nde, 619 kişi pandemi otellerinde tedavi görüyor.

Coronavirüs nedenli can kaybı ise 28.

Güvende Kal uygulaması

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, “Güvende Kal” uygulamasıyla ilgili rakamlara da yer verildi.

Buna göre, dün elektronik bileklik takılan kişi sayısı 31. Bu yöntemle karantinada bulunan toplam kişi sayısı ise 54.



Güneyde 619 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 51 bin 256 test neticesinde 619 yeni vaka belirlendi, aşı geçmişi olmayan 69 yaşındaki erkek bir hasta da hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs kaynaklı ölü sayısı 274’e, vaka sayısı ise 52 bin 652’ye yükseldi.

Devlet hastanelerinde halen Covid-19 tedavisi gören 228 hastadan 63’ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.