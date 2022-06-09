"Ülke karardı"

Suna ERDEN

Akaryakıt fiyatlarına 14 gün önce yapılan 5.40 liralık artışın ardından benzin ve mazota bir zam daha yapıldı.

Mazotun litresi 4.81 lira artışla 27’ye, benzinin ise 2.47 TL artışla 26,28 TL’ye çıkarken, gaz yağının fiyatı ise 25,50’ye yükseldi.

Elektriğe de zam geleceği belirtilirken, kilovat saat başına 56 kuruş artış geleceği öğrenildi.

Ardı ardına yapılan zamlar yetmezmiş gibi vatandaş elektrik kesintileriyle baş başa kaldı.

KıbTek’in üretim yetersizliği son iki haftadır uyguladığı rutin kesintilere dün gece kapasite açığı da eklendi. Teknecik’te bir buhar türbinin devre dışı kalması sonucu saatler süren kesintiler yaşandı. Diyalog’u arayan vatandaşlar “Kabarık faturaları ödüyoruz ama yaz sıcağında elektriksiz kalıyoruz” diyerek, tepkisini ortaya koydu.

Bir zam daha

Bakanlar Kurulu dün olağanüstü toplanarak akaryakıt ve elektrik zammını görüştü. Kurul toplantısının ardından akaryakıta yapılan zam oranları açıklandı.

Euro Dizel’in litre fiyatı 22,19 TL’den 27 TL’ye çıkarken, 95 oktan benzin 23,54 TL’den 26’ya, 98 oktan benzinin fiyatı ise 23,81 TL’den 26,28’e çıktı. Gaz yağının fiyatı ise 21,58 TL’den 25,50’ye çıktı.

Elektrik zammı kapıda

Bakanlar Kurulu’nun elektrik zammını da görüştüğü, fiyat ayarlamasıyla ilgili henüz bir karar almadığı, konuyla ilgili açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağı öğrenilirken, elektriğe kilovat saat başına 56 kuruş artış geleceği bilgisi elde edildi.

Buhar türbini devre dışı kaldı, kesintiler uzadı

Ardı ardına yapılan zamlar temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan vatandaşı çileden çıkarırken, son iki haftadır ülke genelinde gerçekleştirilen dönüşümlü elektrik kesintileri tuz-biber oldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, dün yaptığı ilk açıklamada üretim yetersizliğinden dolayı dün ülke genelinde birer saatlik elektrik kesintisi olacağını duyururken, gece geç saatlerde yaptığı ikinci açıklamada ise Teknecik Elektrik Santralinde bir buhar türbinin devre dışı kaldığını bildirdi. Açıklamada "Teknecik Elektrik Santralindeki 2 adet 60MW'lık Buhar türbinlerinden biri yaşanan arıza sebebiyle devre dışı kaldı. Üretim yetersizliği sebebiyle yapılan rutin kesintilere ilaveten bir de arızadan kaynaklı kapasite açığı eklendi. Bu sebepten ötürü ülke genelinde büyük çaplı ve uzun süreli kesintiler yaşanıyor” denildi.

Dert üstüne dert

Diyalog’u arayan Girne, Gazimağusa, Mehmetçik sakinleri saatlerce elektriksiz kaldıklarını ifade ederek, isyan etti.

Vatandaşlar “Evimizde elektrik yok, ekmek alacak para kalmadı, döviz artık durulamayacak noktaya geldi. Endişe ve korku içerisindeyiz. Akaryakıt zamlandı, elektrik fiyatları artacakmış, ekmek 7 lira oldu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi yazın sıcağında bizi karanlığa mahkum ediyorlar. Dünya kadar elektrik faturası alıyorlar ama üretim yetersiz diyorlar. Bittik, tükendik” diyerek dert yandı. Gazimağusa ve Mehmetçik sakinleri bölgelerindeki kesintilerin saatler sürdüğünü dile getirdi.

Girne sakinlerini de elektrik kesintilerinin 3 saati aştığını ifade ederek, “Mayıs ayı faturalarını göndermediler. Zamlı göndereceklermiş, bu halkın sabrı artık taştı” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Utanç verici

Girne sakinlerinden Ziya Egemen Sencer de elektrik kesintilerine karşı tepkisini şu sözlerle ortaya koydu:

“Girne’de bizim bölgede iki saattir elektrik yok ve birde utanmadan 600 TL elektrik borcu olanlara, elektriklerini keseceklermiş. Olmayan bir şeyin nesini keseceksiniz ya paşalar? Bu halka ilk çağı yaşatırsınız. Utanç verici.

Gazimağusa 8 saat elektriksiz kalacak

Öte yandan Kıb-Tek sadece üretim yetersizliğinden dolayı değil, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle de elektrik kesintisi uyguluyor. Kurumdan dün yapılan açıklamaya göre; bugün Gazimağusa bölgesinde 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek bölge amirliği açıklamasına göre, 09.00 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında Long Beach bölgesi, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeniboğaziçi köyünün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi ve Caesar Apartmanlarına elektrik verilemeyecek.

Ayrıca bugün Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova bölgelerine bir saat süreyle elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Kesintinin sabah 10.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.





Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022, 10:00