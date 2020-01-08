Faciadan dönüldü

Onur ULAĞ

Girne-Tatlısu anayolunda dün facianın eşiğinden dönülen kazada direksiyon hakimiyeti kaybedilen yolcu minibüsü devrildi, 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan Emine Tankut (K-28), Sevgi Barut (K-20) ve Esen Kurt (K-19), olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavinin ardından müşahede altına alındı.

Polisten yapılan açıklamaya göre dün saat 17.00 sıralarında, Girne - Tatlısu Anayolu’nun 22 - 23 km'leri arasında, Halil Çelebi (E-55) yönetimindeki TNL 513 plakalı minibüs, Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Batıbeniz Petrol istasyonunu geçtikten sonra sağa meyili viraja geldiği zaman, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle, yolun solundan çıkarak, sol yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Emine Tankut (K-18), Sevgi Barut (K-20) ve Esen Kurt (K-19) yaralı olarak kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tedavi görüyor.