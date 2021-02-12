65 yaş üstüne uygulanmayacak

Rum kesiminde, toplumun, AstraZeneca aşısının 65 yaş üzerindeki kişilere yapılıp yapılmaması konusunda bölündüğü ifade edildi.

Alithia gazetesi “AstraZeneca Bizi Böldü” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde, Almanya ve Fransa gibi çeşitli ülkelerin, AstraZeneca aşısını, bu yaş grupları için etkili olmadığı argümanıyla 65 yaş ve üzerindeki kişilere uygulamamaya karar verdiğini yazdı.

Bundan dolayı tüm AB ülkelerinde ve doğal olarak Güney Kıbrıs’ta da bu konuyla ilgili büyük bir tartışma başladığını kaydeden gazete, konuyla ilgili fikir ayrılıkları bulunduğunu belirtti.

Rum Sağlık Bakanlığının dün endişeleri gidermek için, Avrupa Birliği İlaç Dairesinin (EMA) bu aşıya tüm yaş grupları için ruhsat verdiğini açıkladığını kaydeden gazete, bunun akabinde ise Rum kesimindeki Tıp Derneğinin, AstraZeneca aşısının 65 ve yaş ve üzerindeki kişilerde etkili olup olmadığına dair herhangi bir bilimsel kanıt olmadığını vurgulayan bir açıklamada bulunduğunu iletti.

Rum Sağlık Bakanlığının ise buna yanıt vererek, EMA’nın, Astrazeneca aşısının yapılmasına yaş sınırı getirmediğini dolayısıyla bunun tüm yaş grupları için kullanılacağını belirttiğini yazan gazete, daha sonra ise Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarından oluşan bir grubun da açıklama yaptığını ve aşının 65 yaş üzerindeki kişilere de uygulanabileceğini belirttiklerini ekledi.

Önlemlerin gevşetilmesi Mart’a kaldı

Öte yandan gazete “Bir Sonraki Gevşemeler Mart’a- Mutasyonlarla İlgili Endişe” başlıklı haberinde ise, Rum tarafında pandemiyle mücadele için alınan kısıtlayıcı tedbirlerin gevşetilmesiyle ilgili bir sonraki aşamanın Mart ayına kaldığı, çünkü Rum Bakanlar Kurulunun, önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili 2’inci aşamanın sonuçlarının değerlendirilmesi aynı zamanda virüsün mutasyona uğramasıyla endişeler ışığında, kısıtlayıcı önlemlerin aşamalı olarak kaldırılmasıyla ikinci 2’inci aşamanın 28 Şubat’a kadar uzatılmasına karar verdiğini yazdı.

İlgili komitenin, önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili ikinci aşamanın 8 Şubat’ta başladığı ve bunun sonuçlarının önümüzdeki haftalarda değerlendirilmesi gerektiğini göz önüne alarak, bakanlar kuruluna bu yönde bir öneride bulunduğunu kaydeden gazete, komitenin önerisinde virüsün mutasyona uğramasına dair endişelerin de hesaba katıldığını ekledi.

Politis ise haberinde, Rum Bakanlar Kurulunun mevcut önlemlerin Mart başına kadar uzatılmasına karar verdiğini yazdı.

Bakanlar kurulunun aşılama kapsamının düşük olması, aynı zamanda virüsün mutasyona uğramasına dair endişelere bağlı olarak, Mart ayından önce önlemler konusunda yeni gevşemelere gitmemeye karar verdiğini yazan gazete, bu çerçevede spor salonları ile yeme içme yerlerinin yeniden faaliyete geçmesinin sonraya kaldığını, ortaokul öğrencileri ile lise 1 ve 2’inci sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitme devam edeceklerini aynı zamanda akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağının da süreceğini ekledi.