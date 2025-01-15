Doktorlar işsiz kalacak

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkede 60-70 bölümün ihtiyaç fazlası olduğunu ifade etti. Öğrencilerin tıpa ilgisinin fazla olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Hepsi Kıbrıs’a dönecekse işsiz doktorlar olacak ama yurt dışına yerleşme planı olanlar var.” dedi.

Meclisin dünkü bileşiminde eğitim konusu tartışılırken, muhalefet planlama istedi.

CTP Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim eğitimde planlama yapılması gerektiğini belirtti.

Besim, “Planlanamayan Eğitim, Denetlemeyen YÖDAK ve Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri” konusunda konuşma yaptı.

Eğitim planlamasının önemine vurgu yapan Besim, iş gücü piyasasının ihtiyacına uygun bireyler yetiştirmenin eğitimi planlarken önemli olduğunu söyledi.

Besim, işsizlikle mücadele etmek içim eğitim planlaması oluşturmak gerektiğini dile getirerek, sosyal adalet ve eşitliği sağlamak için de eğitim planlamasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Uzun vadeli hedeflere, kalkınmada amaçlara ulaşmak için eğitim planlaması gerektiğini kaydeden Besim, bunun stratejik önceliklerin merkezinde yer alması gerektiğini söyledi.

KKTC’de yükseköğrenimin önemine vurgu yapan Besim, sosyo-kültürel, ekonomik, insan kaynağı gibi alanlarda önemli katkılar sağladığını, kontrolsüz ve denetimsizliğin ise sağlıklı sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

Tıp ve diş hekimliği fakültelerinin sayısına değinen Besim, sekiz tıp fakültesinin sadece ikisinin bünyesinde hastane yani klinik hizmeti bulunduğunu söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

Diş hekimi sayısı fazla

Besim, DSÖ’nün tıp ve diş fakültesi açılması için belirlediği kriterleri anlatarak, bu verilere göre ülkedeki hekim sayısının şu an için yeterli, diş hekimi sayısının ise fazla olduğunu, diş hekimlerinin istihdam sorunu yaşadığını ama üniversitelerden öğrencilerin mezun olmaya devam ettiğini belirtti.

Yeterince klinik eğitim alınıp alınmadığı konusunda “endişe duyduğunu” söyleyen Besim, öğrenci sayısına göre vaka görme imkanlarını kısıtlı olduğunu dile getirdi.

“Kalitesiz diş ve tıp eğitimi ile karşı karşıya kalıyoruz” diyen Besim, YÖDAK’ın bu konuda ivedilikle güçlü denetim sistemi başlatmasının “yaşamsal olduğunu” kaydetti.

Çavuşoğlu: Bazı bölümlere burs verilmiyor

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üniversite sayısına değinerek, üniversite açarken beklentinin ülke ihtiyacı değil dünya insanına hizmet etmek olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, üniversitelerde dünyanın çok farklı ülkelerinden çok sayıda öğrencinin eğitim aldığını ifade etti.

Uluslararası öğrenci sayılarına değinen Çavuşoğlu, KKTC insan gücünü yetiştirmek için üniversite kurulmadığını, yabancı öğrencilerin de ülkede eğitim aldığını söyledi.

Çavuşoğlu, bakanlığın 60-70 bölümü ihtiyaç fazlası olarak niteleyerek, burs vermediğini belirtti ve “Kendi insan gücümüzü planlama yönünde burslara ona göre vermekteyiz” dedi.

Üniversite kamuya girişi garantilemiyor

Çavuşoğlu, akademisyenlerin niteliği ve öğrencilerin işsiz kalmaları konularının sürpriz konular olmadığını söyleyerek, üniversite eğitiminin kamuya girişi garantilemediğini, kamu sınavlarının adil olarak yapıldığını söyledi.

Ailelere çağrıda bulunan Çavuşoğlu, çocuklara meslek edinmeleri yönünde çaba harcamalarını tavsiye ederek, nitelikli eleman yetişmesinin önemine vurgu yaptı.

Eğitim planlamasına önem verdiklerini önemli olanın üniversite mezunu değil meslek sahibi olmak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu yönde meslek liselerini geliştirmeye önem verdiklerini, toplumun ihtiyaç duyduğu branşlara yönelik de burs verildiğini kaydetti.

Hangi bölümlere ihtiyaç var?

Çavuşoğlu, İngilizce matematik, fizik, kimya, coğrafya, psikoloji gibi alanlarda ihtiyaç olduğunu söyleyerek, bu yıl tercih yapacak öğrencilere bu yönde tercihi yapma çağrısında bulundu.

İşsiz doktorlar olacak

Öğrencilerin tıpa ilgisinin fazla olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Hepsi Kıbrıs’a dönecekse işsiz doktorlar olacak ama yurt dışına yerleşme planı olanlar var.” dedi.

Çavuşoğlu, bu gençlerin ülkeden ayrılmalarının, göç etmelerinin üzücü olduğunu ancak farklı ülkelerde de olsa insanlığa hizmet edecek olmalarının gurur verici olduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025, 09:49