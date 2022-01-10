‘Dört temel ilkemiz var’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP’nin 88 sayfalık manifestosunu ‘beka’ kelimesi ile özetledi ve 4 temel ilkelerinin bağımsızlık, eşitlik, kalkınma ve adalet olduğunu açıkladı.

YDP önceki gün Acapulco Otel’de manifestosunu açıkladı, aday tanıtımı yaptı.

YDP’nin 88 sayfalık manifestosu ile ilgili açıklamalarda bulunan Genel Başkan Arıklı, manifestoyu dört ilkenin baş harflerinden oluşan “beka” kavramı ile açıkladı. Arıklı, “beka” kavramını oluşturan 4 temel ilkeyi şu sözlerle anlattı:

“Beka kavramının birinci harfi bağımsızlık ilkemizi anlatmaktadır. Bağımsızlık, Kıbrıs Türk halkının en önemli temel ilkesidir. Bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Biz YDP olarak kuruluşumuzdan itibaren federasyonun Kıbrıs Türkü’ne mezar olacağını söylemiştik ve federasyonu savunan hiçbir cumhurbaşkanının bu dönemde işbaşında olmasına müsaade etmeyeceğimizi söylemiştik. Başardık.”

Eşitlik ve kalkınma



İkinci temel ilkelerinin eşitlik olduğunu ifade eden Erhan Arıklı, “Eşitliği hem içeride hem de dışarıda hayatımızın bir parçası yapacağız” ifadelerini kullandı.Üçüncü ilkelerinin kalkınma olduğunu belirten Arıklı, şunları kaydetti:“KKTC, 1974’ten sonra büyük zengin kaynaklara sahip olmuştu. O zengin kaynakları hoyratça kullandık. 1974 Barış Harekâtı’nı siyasi ve ekonomik zaferle taçlandıramadık ve üzerinde duracağımız ekonomik bir yapı oluşturamadık. Şu anda en büyük ihtiyacımız kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı oluşturmaktır.”

Adalet

Sonuncu ilkelerinin ise adalet olduğunu ifade eden Arıklı, şunları belirtti:

“YDP Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Adalet Bakanlığı’nın kurulmasından yanadır. Adalet mekanizmasının en önemli parçası olan hakimler ve savcıların atanmasında yasal ve anayasal değişiklikler yapılacaktır. En hızlı şekilde adaletin tecellisi için gereken yasal düzenlemeleri yapmayı vaat ediyoruz.”