Dosyaları kabarık

Suna ERDEN

Lefkoşa’da park halindeki araçtan cep telefonu ile tablet bilgisayar çalan Mustafa Türkkal (44) ile Yusuf Ayter (31), kamera görüntüleri sayesinde tespit edildi. İki zanlı tutuklanırken, araçtan çalınan eşyalar bulunarak, emare olarak alındı.

İki zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı; polis Yusuf Ayter'in 30’dan fazla benzer suç işlediğini, Mustafa Türkkal'ın ise benzer suçlardan askıda bekleyen çok sayıda meselesi olduğunu belirtti.

Soruşturmayı yapan polis, Mustafa Türkkal ve Yusuf Ayter’in 16 Ağustos 2020 tarihinde Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan Opel Combo araç içerisinden, Tamer Resmi'ye ait

Huawei marka cep telefonu ile tablet bilgisayarı çaldıklarını söyledi. Polis, olayın bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini belirtti.

Polis, incelenen kamera görüntülerinde Mustafa Türkkal ve Yusuf Ayter’in tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlılardan Mustafa Türkkal’ın önceki gün Lefkoşa'da terminal bölgesinde bir aracın içerisinde uyurken tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, Yusuf Ayter’in ise Gazimağusa'da tespit edildiğini kaydetti.

İkisi de suç makinesi

Çalınan Huawei marka cep telefonu ile tabletin Gazimağusa'da bulunarak emare olarak alındığını belirten polis, Mustafa Türkkal'ın benzer suçlardan askıda bekleyen çok sayıda meselesi olduğunu, Yusuf Ayter'in ise 30’dan fazla benzer suç işlediğini açıkladı. Polis, aktardığı olgular kapsamında zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların bir ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verdi.