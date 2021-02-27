Doz miktarı belirlenecek

Akdoğan Belediyesi, bölgede ihtiyaç duyulan aşı miktarını belirlemek için 'Dijital Aşı Kayıt Formu' uygulamasını hayata geçirdi. Akdoğan Belediyesi, beldenin ihtiyaç duyduğu Coronavirüs aşı miktarını belirlemek amacıyla bir çalışma başlatarak, bu amaçla 'Dijital Aşı Kayıt Formu' uygulamasını hayata geçirdi.

Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu sayede beldenin ihtiyaç duyduğu aşı miktarını belirlemek adına Veri Tabanı oluşturmanın amaçlandığı belirtildi, "Uygulama sayesinde evinizde güvende kalarak dijital ortamda başvurularınızı yapabilirsiniz" denildi.

Belediyeden verilen bilgiye göre; bu uygulamaya 18 yaş ve üzeri kişiler ve Akdoğan'da hizmet veren tüm iş yeri sahipleri, kamu ve özel sektör çalışanları 25 Şubat - 04 Mart 2021 tarihleri arasında başvurabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamanın devamı şöyle:

“Oluşturacağımız Veri Tabanı ile beldemizin ihtiyaç duyduğu aşı miktarını belirlenmesine ek olarak Sağlık Bakanlığı'na da bu çalışma sayesinde daha planlı bir aşılama süreci konusunda yol gösterici olmayı ümit ediyoruz."